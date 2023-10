Comment Copenhague veut se transformer en « ville éponge »

En 2011, Copenhague a été inondée après des pluies torrentielles, un risque qui augmente suite au réchauffement climatique. Aujourd’hui, la capitale danoise se réinvente pour mieux gérer le déversement rapide de grandes quantités d’eau.

À 13 heures, un mercredi après-midi gris, dans un parc situé au sud de Copenhague. « Si nécessaire, je peux inonder la zone réservée aux chiens », déclare Ditte Juul Sørensen. Autrefois, cet espace vert se composait uniquement d’une prairie gorgée d’eau, d’une aire de jeux délabrée et de quelques sentiers non goudronnés. Cependant, au cours des sept dernières années, la paysagiste l’a entièrement transformé.

Aujourd’hui, cette zone marque la fin d’une rivière invisible qui traverse Copenhague, conçue pour sauver la ville en cas de fortes pluies. « La prairie recueillera l’eau », explique Ditte Juul Sørensen, « et ce lit de rivière artificiellement créé guidera l’eau plus loin. » Elle indique un sentier rouge et jaune qui mène à une ferme pour enfants.

Au total, la zone d’inondation invisible peut contenir 15 000 mètres cubes d’eau, soit l’équivalent de 83 000 baignoires remplies à ras bord.

1,8 milliard d’euros

Le parc est l’un des points d’aboutissement d’un vaste réseau de canaux en surface et souterrains, d’espaces verts, de routes adaptées et de bassins de rétention. Le plan Skybrudsplan, ou « plan de gestion des averses torrentielles », a coûté 1,8 milliard d’euros et a été conçu pour protéger la ville des périodes de fortes pluies au cours des 100 prochaines années.

Tout l’été dernier, l’Europe a connu des conditions météorologiques extrêmes, et elles sont susceptibles de devenir de plus en plus fréquentes à l’avenir en raison du réchauffement de la planète. Certaines parties du continent ont été touchées par des vagues de chaleur, des incendies et la sécheresse, tandis que d’autres ont été frappées par des tempêtes imprévisibles. La capitale danoise est menacée par des pluies torrentielles et des inondations. En juillet, le Danemark a enregistré deux fois plus de pluie que la normale, soit plus qu’en aucun autre mois au cours des 149 dernières années.

Beaucoup ont pensé à l’année 2011, lorsque la ville a vécu un traumatisme collectif. Le soir du 2 juillet, il est tombé autant de pluie en quelques heures que ce qu’il tombe normalement en deux mois. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité, le centre de traumatologie de l’hôpital universitaire a dû être évacué, des parties de la citadelle historique se sont effondrées, et les canalisations défaillantes de chauffage de la ville ont causé des brûlures aux habitants. Le système téléphonique de la police a été hors service pendant trois jours, l’Organisation mondiale de la santé a dû fermer son siège européen, et le parc d’attractions Tivoli Gardens a été évacué.

Les cadavres de rat flottaient dans les rues. Selon une enquête, 22 % des travailleurs interrogés sont tombés malades pendant les opérations de nettoyage, un homme est même décédé d’une infection. Les détenus ont reçu de la nourriture de McDonald’s, car les cuisines étaient inutilisables.

Rien qu’à Copenhague, les dommages ont été estimés à 800 millions d’euros. Après la catastrophe, de nombreuses compagnies d’assurance ont menacé de résilier leurs polices. Certaines entreprises ont même menacé de quitter la ville.

La ville a réagi de manière déterminée. En moins d’un an, le premier Skybrudsplan était déjà en place. Depuis lors, le concept a été développé davantage chaque année. Les travaux devraient durer au moins jusqu’en 2035.

La technique éponge

L’ingénieur Jan Rasmussen, qui travaille pour la ville depuis 1990, est l’un des auteurs du plan. Il a consacré toute sa vie à l’étude de l’eau et à sa purification. En collaboration avec les employés de la compagnie des eaux, il a veillé à ce que l’eau du port, autrefois trouble, devienne suffisamment propre pour la baignade.

Aujourd’hui, il se bat pour préserver ces avancées. En cas de fortes précipitations en peu de temps, même les meilleurs systèmes de drainage sont dépassés. Les installations de traitement de l’eau, les canalisations d’écoulement et les sous-sols se retrouvent inondés. Dans une ville densément peuplée, l’eau ne peut pas s’écouler naturellement, ce qui les rues boueuses et sales. « Il faut donc la ralentir et la diriger pour éviter les dégâts », explique Rasmussen.

Après la tempête de 2011, il a collaboré avec d’autres experts pour cartographier les flux d’eau de pluie. Ils ont documenté les élévations et les affaissements, les toits et les espaces verts, et ont déterminé le trajet que l’eau emprunterait et les obstacles qu’elle rencontrerait.

Finalement, la ville avait trois options. La première était de ne rien faire du tout. En se basant sur le rapport climatique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Rasmussen et son équipe ont calculé que le coût de l’inaction dépasserait les 2 milliards d’euros au cours des 100 prochaines années, ce qui n’en fait pas une option réelle.

La deuxième option était de suivre le scénario classique : installer davantage de canalisations d’égout et de réservoirs d’eau de pluie.

La troisième option était nouvelle et plutôt inhabituelle, mais semblait de loin la plus efficace. Il s’agissait de construire un réseau souterrain d’infrastructures pour la gestion et la rétention de l’eau, d’utiliser les parcs comme réservoirs d’appoint, et de transformer les rues en rivières en cas de fortes pluies.

« Nous avons choisi la troisième option parce qu’il y a une logique derrière. Le Skybrudsplan peut faire plus et coûter moins », estime Rasmussen. Selon cette vision, Copenhague doit devenir une ville capable d’absorber l’eau et de la restituer lentement.

“Nous sommes des pionniers”

Le concept de la « ville éponge » n’est pas unique au Danemark – on en trouve des éléments dans les métropoles chinoises en rapide croissance – mais nulle part il n’a été aussi largement mis en œuvre qu’à Copenhague. Pas moins de 350 projets distincts font partie du plan. « En réalité, nous n’avions pas de modèles à suivre dans le monde », déclare Rasmussen. « Nous sommes des pionniers. »

Depuis, les cartes de Rasmussen ont été étendues pour inclure de grandes artères capables de gérer de grandes quantités d’eau, des parkings où l’eau peut s’écouler lentement, et des rues secondaires qui recueillent les eaux de ruissellement des toits.

Seul un petit nombre de projets ont été financés par des fonds publics. La plupart des ressources ont été collectées par la compagnie des eaux grâce à une redevance prélevée sur les ménages et les entreprises. Rasmussen estime que ce modèle de financement, directement lié à la consommation, est la solution la plus simple et la plus équitable. Les coûts de l’eau ont augmenté d’environ 120 euros par an pour un ménage de quatre personnes. « Si l’on prend en compte les risques du changement climatique, de tels coûts sont justifiés », affirme l’ingénieur.

Désaccords

La chef de projet, Ditte Juul Sørensen, l’une des onze architectes paysagistes engagés par Copenhague pour le Skybrudsplan, nous guide vers une étroite bande de verdure. Le terrain situé dans la rue Scandiagade est si petit qu’il ne figure même pas comme un parc sur Google Maps. Sept bassins en béton ont été aménagés, mais à première vue, ils sont à peine visibles. On y trouve un jardin de papillons, des jardins potagers, des bancs, même un hamac. Un sentier peint de couleurs vives relie un bassin à l’autre. C’est un exemple parfait de la manière dont la ville entend utiliser le Skybrudsplan pour améliorer la qualité de vie des citadins.

La route qui longe cette bande verte a été légèrement modifiée de manière à permettre à l’eau de s’écouler dans les bassins en cas de fortes pluies. Depuis les bassins, l’eau peut s’infiltrer dans le sol ou être acheminée vers le port par le biais de canaux souterrains.

« La participation du public a permis d’obtenir le soutien de la majorité des habitants », déclare Sørensen. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle ils ont sollicité l’avis de la population locale. Les services municipaux espèrent que les jardins encourageront les résidents à entretenir le site et à veiller à ce que les bassins ne se remplissent pas de déchets.

Y a-t-il eu réellement des contestations contre ces travaux majeurs ? « Bien sûr, il y a eu des désaccords », admet Sørensen. A l’origine, les résidents du quartier autour du centre culturel Karens Minde Kulturhus n’étaient pas enthousiastes à l’idée de transformer leur parc en bassin de rétention pour le reste de la ville. Pendant trois ans, Sørensen s’est réunie régulièrement avec les voisins pendant trois ans pour leur assurer que les arbres protégés de tilleuls et de peupliers ne seraient pas touchés.

Finalement, les habitants du quartier ont pu choisir les pavés de la rue et les bancs pour le parc, mais le plan lui-même n’a jamais été remis en question.

Pétanque dans un bassin

Certains projets sont si discrets qu’ils passent inaperçus de la plupart des gens. Plus au nord, dans le parc d’Enghave par exemple, une nouvelle piste de roller hockey a été aménagée, entourée d’un mur bas en béton. Les membres du club de pétanque voisin utilisent ce mur pour s’asseoir ou poser leur verre de vin, sans savoir à quoi il sert réellement : l’espace est conçu pour recueillir l’eau de pluie.

Tous les membres du groupe se souviennent clairement de la catastrophe de 2011 : des robes de mariée couvertes de boue, des meubles détruits… « C’est absolument la bonne décision de la ville de faire cela », déclare Rasmus Lütken, un artiste et architecte faisant partie des joueurs. Pour lui, la principale question est de savoir si le plan va assez loin.

« Enfin bon », ajoute-t-il en souriant, » tout a l’air beau, en plus. »

(c) Der Spiegel / Jan Petter