Bert De Mot transforme le CO2 en produits de nettoyage

Bert De Mot, fondateur de la start-up Oxylum, a inventé un processus permettant de transformer le CO2 en produits de nettoyage. Interview.

Bert de Mot, vous êtes le CEO de votre propre start-up, Oxylum.

J’ai créé cette entreprise il y a un an avec Sander Neukermans et Quiten Van Avondt. Il s’agit d’une extension de ma thèse de doctorat dans le groupe de recherche en Electrochimie Appliquée et Catalyse (ELCAT) du professeur Tom Breugelmans de l’Université d’Anvers.

Vous avez mis au point une technologie « verte » permettant de transformer le CO 2 en produit chimique durable ?

Le CO 2 est un déchet mais le carbone est partout. Il est l’atome de base des plantes et des animaux. On le trouve dans les vêtements, les vélos et les voitures, les téléphones et les bâtiments. Hélas, notre CO 2 est principalement issu des carburants fossiles, ce qui explique sa concentration croissante dans l’atmosphère et l’augmentation de la température sur la Terre. Les deux principaux défis des prochaines décennies consisteront à garantir notre sécurité énergétique et à freiner le réchauffement climatique.

C’est très ambitieux.

Grâce à notre nouvelle technologie de réduction électrochimique du CO 2 , nous pouvons accompagner les entreprises dans leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone. Nous avons réussi dans notre laboratoire à produire de l’acide formique à partir de CO 2 .

De l’acide formique ?

L’acide formique – ou acide méthanoïque – est entre autres utilisé pour éliminer le calcaire dans les toilettes et les sanitaires ou comme conservateur dans l’industrie agricole.

Quelle sera la prochaine étape ?

Dans notre installation pilote, nous pouvons produire chaque jour un kilo d’acide formique à partir de CO 2 . Aujourd’hui, nous songeons à construire une véritable usine chimique dans le port d’Anvers. C’est une opération à forte intensité capitalistique, ce qui explique que nous travaillons une première levée de capitaux.

Pourquoi avez-vous choisi de produire de l’acide formique ?

C’est un marché très intéressant. L’acide formique est utilisé dans des produits de nettoyage et notre région compte plusieurs entreprises actives dans ce secteur. Elles estiment qu’il est très important d’avoir une image d’entreprise respectueuse de l’environnement.

Existe-t-il d’autres produits que l’on peut synthétiser à partir de CO 2 ?

Nous pouvons également produire du monoxyde de carbone, qui peut être utilisé pour fabriquer du méthanol et d’autres carburants durables. Il est également possible de produire de l’éthylène.

Peut-on dire que votre technologie est révolutionnaire ?

Elle existe depuis longtemps, mais elle n’a pas été utilisée parce que cela coûtait moins cher d’utiliser du pétrole dans l’industrie chimique.