Vol MH17: La Haye convoque l’ambassadeur russe après la réaction de Moscou au verdict

Les Pays-Bas ont convoqué vendredi l’ambassadeur russe, après que Moscou a dénoncé un verdict « politique » dans le procès pour le crash du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014.

« Ce faisant, la Russie discrédite l’Etat de droit néerlandais. C’est absolument inacceptable », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué à l’AFP, au lendemain de la condamnation de deux Russes et d’un Ukrainien à la réclusion à perpétuité.

« C’est pourquoi l’ambassadeur de Russie a été convoqué cet après-midi (vendredi) et des explications lui ont été demandées », a ajouté le ministère. Les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l’Ukrainien Leonid Khartchenko ont été reconnus coupables de meurtre et d’avoir joué un rôle dans la destruction d’un avion.

Ils ont été condamnés par contumace par un tribunal néerlandais car ils ont refusé d’assister au procès, qui a duré deux ans et demi.

Le Russe Oleg Poulatov, le seul à avoir été représenté par un avocat, a été acquitté. La Russie a aussitôt dénoncé une décision « politique ». « Le procès aux Pays-Bas a toutes les chances de devenir l’un des plus scandaleux dans l’histoire des procédures judiciaires », a réagi le ministère russe des Affaires étrangères jeudi dans un communiqué.

Les 298 passagers et membres d’équipage ont été tués lorsque l’appareil reliant Amsterdam à Kuala Lumpur a été touché, au-dessus de l’est de l’Ukraine tenue par les séparatistes prorusses, par un missile BUK identifié comme provenant de la 53e brigade de missiles antiaériens de Koursk en Russie, a indiqué le tribunal.

Moscou a toujours nié toute implication dans le drame et refusé d’extrader tout suspect, affirmant que ceci était illégal en vertu de la loi russe.