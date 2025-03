Voici combien l’Europe investit dans sa défense, pays par pays (analyse data)

Face à l’incertitude quant au rôle des Etats-Unis dans la protection du Vieux Continent, les pays européens sont contraints d’investir massivement dans leur Défense. Mais tous n’avancent pas au même rythme. Le point, pays par pays.

La carte ci-dessous se base sur les données du Stockholm International Peace Research Institute (l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm), qui reprend les chiffres les plus récents disponibles, ceux de 2023. Elle regroupe non seulement les pays de l’Union européenne, mais aussi d’autres Etats comme le Royaume-Uni, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine. Le Kosovo, en revanche, ne figure pas dans les données de l’institut, ce qui explique la petite zone blanche entre la Serbie et la Macédoine du Nord sur la carte.



Consacrer une grande part de son PIB à la Défense ne signifie pas nécessairement dépenser plus que ses voisins. A titre d’exemple, Kiev alloue 36% de son PIB à son armée, soit 65 milliards d’euros. Ce montant reste inférieur à celui de la Russie, qui a investi 109 milliards d’euros en 2023, malgré une part bien moindre de son PIB consacrée au secteur militaire (6%).

La Belgique en retard

Pour faire face à la menace russe, l’OTAN exhorte ses membres à atteindre un minimum de 2% de leur PIB en dépenses militaires. Pourtant, comme le montre la carte, plusieurs pays restent à la traîne, dont la Belgique. Sur les 27 Etats membres de l’UE, seuls neufs respectent cet engagement. Sans surprise, ce sont principalement ceux situés à proximité directe du territoire russe, comme la Finlande et l’Estonie, qui investissent davantage.

Ces exigences de l’OTAN ne concernent pas l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Quatre pays –l’Autriche, l’Irlande, Chypre et Malte– ne font pas partie de l’Alliance et ne sont donc pas soumis à cette obligation. Ces Etats n’ont pas la même pression militaire que les autres membres de l’UE engagés au sein de l’OTAN, et accordent donc moins d’importance à la défense de leur territoire (tous se situent en-dessous des 2%).

Confrontée au pas de côté du président Trump, Ursula von der Leyen a annoncé un plan qui vise à accorder jusqu’à 150 milliards d’euros de prêts aux Etats membres pour renforcer leurs capacités militaires. Ce plan s’inscrit dans un projet plus vaste, «Réarmer l’Europe», qui ambitionne de mobiliser près de 800 milliards d’euros pour la défense du continent.

A titre de comparaison, les Etats-Unis consacrent à eux seuls 884 milliards de dollars à leur défense en 2025, un montant qui dépasse largement l’ensemble des investissements européens.