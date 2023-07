Incendies en Grèce: les feux de forêt sont « sous contrôle »

En Grèce, il n’y a actuellement plus de foyer d’incendie actif. Un soulagement pour la population, les pompiers restent sur le pied de guerre.

Les incendies qui font rage à travers toute la Grèce sont désormais maîtrisés ou déjà éteints, a annoncé le ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilios Kikilias à la télévision publique. Les pompiers restent cependant « sur le pied de guerre » dans un état imprévisible qui dépend, entre autres, du vent.

Depuis deux semaines, le pays s’est transformé en étuve en proie aux flammes: « plus de 660 feux recensés », la plupart vite éteints, mais dont une dizaine « ont atteint de vastes proportions, mettant tout le monde à l’épreuve », a indiqué vendredi le ministre du Changement climatique et de la Protection civile Vassilis Kikilias.

Depuis deux semaines, le pays méditerranéen est la proie des flammes. Les incendies les plus importants font rage sur les îles touristiques de Rhodes, Corfou, Evia et en Grèce centrale, dans la région de Volos sur la côte est. Trois civils ont été tués au cours des dix derniers jours, alors que 667 feux de forêts et de brousse se sont déclarés dans le pays. Deux pilotes ont également trouvé la mort dans un accident à bord de leur canadair. Septante-quatre pompiers ont été blessés.

Dans la plupart des cas, la cause des incendies a été attribuée à un « comportement négligent« , a ajouté le ministre, selon qui les incendies sont d’origine criminelle, sans donner plus de détails.