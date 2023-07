Incendies: les autorités ordonnent l’évacuation de la périphérie de deux villes en Grèce

Les autorités grecques ont ordonné l’évacuation de la périphérie de deux villes du centre de la Grèce, Volos et Lamia, où un nouveau front d’incendies s’est déclaré dans la journée.

Selon le compte officiel du 112, le numéro grec d’appel d’urgence, les flammes se sont rapprochées de Volos, qui compte 85.000 habitants, tandis qu’un feu était en cours en périphérie de Lamia où vivent 60.000 habitants.

« Le feu a atteint la zone industrielle de Volos, un ordre d’évacuation a été émis », a précisé à la chaîne de télévision ERT Costas Agorastos, le gouverneur de la région de Thessalie, en précisant que soufflait un vent « chaud de nord-ouest, très dangereux pour les incendies ». « Si le vent ne se calme pas, nous aurons de gros problèmes », a-t-il averti.

Des consignes d’évacuation ont été données pour cinq villages et communautés près de Volos, et trois autres dans les environs de Lamia, a de son côté annoncé le porte-parole des pompiers Ioannis Artopios, à la presse à Athènes. « Aujourd’hui est le jour le plus difficile de l’été », a-t-il ajouté, en précisant que les équipes luttent contre 90 incendies mercredi, dont 61 qui se sont déclarés au cours des dernières 24 heures.

Pays méditerranéen, pourtant coutumier des vagues de chaleur, la Grèce a encore enregistré des températures caniculaires mercredi.