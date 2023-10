Une immigration record dans les pays de l’OCDE: voici les chiffres en Belgique

Plus de six millions de nouveaux immigrés permanents, hors réfugiés ukrainiens, ont été recensés en 2022 dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ressort-il de son rapport « Perspectives des migrations internationales 2023 ». Des « chiffres record », constate l’OCDE.

Plus d’un de ses pays membres sur trois dont la Belgique n’avait plus connu pareil afflux depuis au moins 15 ans « tandis que plusieurs pays, comme le Canada et le Royaume-Uni, ont battu des records absolus », commente-t-elle.

La Belgique a accueilli 122.300 nouveaux immigrés permanents en 2022. D’après les statistiques de l’OCDE, cela représente une progression de 9% par rapport à 2021 et de 7,3% par rapport à 2019 lorsque la pandémie de Covid-19 n’avait pas encore fragilisé l’économie mondiale. Comparativement aux 37 autres nations affiliées à l’OCDE, il s’agit respectivement de la 28e et de la 20e progression la plus importante.

Avec plus de deux millions de nouvelles requêtes, les demandes d’asile ont aussi atteint « un niveau historique en 2022″, ajoute l’organisation. « Cette hausse s’explique en grande partie par l’explosion des demandes aux États-Unis », indique-t-elle. En Belgique, 32.140 dossiers ont été rentrés en 2022. En comparaison avec l’année précédente, c’est une évolution de 64% alors qu’au regard de 2019, elle est de 39%. Elle place respectivement le plat pays au 17e et au 23e rang des plus fortes augmentations au sein de l’OCDE. Le contingent belge des demandeurs d’asile était majoritairement constitué d’Afghans, de Syriens et de Burundais.

Enfin, les admissions pour raisons humanitaires, y compris les décisions positives concernant les demandes de protection internationale et les arrivées en vue d’une réinstallation ont suivi la même tendance. En Belgique, elles ont été au nombre de 11.005 en 2022 pour 10.120 en 2021 et 6.770 en 2019.