Mobilisation partielle, nucléaire : Poutine avertit qu’il usera de tous les moyens pour protéger la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une « mobilisation partielle » des Russes en âge de combattre, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine.

« J’estime nécessaire de soutenir la proposition (du ministère de la Défense) de mobilisation partielle des citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi (…) et qui ont une expérience pertinente« , a déclaré M. Poutine dans une allocution télévisée enregistrée.

« Le décret sur la mobilisation partielle est signé » et entrera en vigueur « aujourd’hui« , a ajouté le président russe. « Nous ne parlons que de mobilisation partielle », a souligné le président russe, alors que des rumeurs sur une mobilisation générale courraient ces dernières heures.

Lire aussi : Les sanctions contre la Russie commencent à se ressentir

Face à « la menace » représentée selon lui par « le régime nazi de Kiev« , soutenu financièrement et militairement par l’Occident, « nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple« , a également averti Vladimir Poutine, faisant allusion aux armes nucléaires.

« Le but de l’Ouest est d’affaibilir, de diviser et de détruire la Russie », a lancé le président russe dans son allocution. Selon lui, l’Occident souhaite « supprimer les centres de développement souverains et indépendants » dans le monde pour se renforcer.