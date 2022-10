Plusieurs villes bombardées en Ukraine: ce que l’on sait

Une campagne de bombardements d’une ampleur inégalée depuis des mois vise de nombreuses villes d’Ukraine dont Kiev. Le point sur la situation.

Que se passe-t-il?

Des frappes en Ukraine ont été rapportées dans de nombreuses villes. « Dans la matinée, l’agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne », a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui fait état de « dizaines de missiles » et de drones iraniens Shahed qui ont visé le pays du nord au sud, touchant la capitale Kiev ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijjia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr.

A Kiev, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers dont le centre-ville. « Il y a plusieurs frappes sur l’infrastructure critique de la ville », a déclaré le maire Vitali Klitchko. Un musée, une université et un parc ont également été touchés, selon les autorités. La circulation du métro a été partiellement interrompue et les stations ont été converties en abris anti-aériens. La circulation automobile a aussi été bloquée en centre-ville, selon le maire. C’est la première fois depuis le 26 juin que la capitale est visée.

A Zaporijjia, sept missiles sont tombées sur la ville dans la nuit, faisant au moins un mort et cinq blessés. Un immeuble résidentiel a été en partie détruit, laissant craindre un bilan lourd, selon Oleksandre Staroukh, le gouverneur régional.

Des coupures d’électricté

Des coupures d’électricité étaient en cours lundi en fin de matinée dans de nombreuses régions d’Ukraine, à la suite des bombardements. Les gouverneurs des régions de Kharkiv et Soumi (nord-est), Jytomyr (nord-ouest) et Khmelnitskiï (ouest) ont tous évoqué sur les réseaux sociaux des « coupures de courant » suite à des « frappes sur des infrastructures énergétiques ».

A Lviv (Ouest), très loin de la ligne de front, le maire a fait état de coupures d’électricité et d’eau chaude.

Des représailles après la destruction du pont de Crimée?

Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont reliant la Crimée annexée par la Russie en 2014 et le territoire russe. Le président Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine, et des représailles étaient attendues, du fait de l’importance stratégique et symbolique de ce pont.

La campagne de bombardements intervient aussi alors que la Russie enchaîne les revers dans sa guerre en Ukraine depuis début septembre, perdant du terrain dans le sud comme dans le nord-est du pays. Le Kremlin a par ailleurs annoncé que Vladimir Poutine convoquait lundi son conseil de sécurité qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l’armée russes.

Des répercussions sur d’autres pays

Le président du Bélarus et allié de Poutine, Alexandre Loukachenko, a accusé l’Ukraine de préparer une attaque contre son pays, ajoutant qu’en conséquence Minsk allait déployer des troupes russo-bélarusses, sans préciser leur localisation.

De son côté, la Moldavie a déclaré que « trois missiles de croisière lancés ce matin sur l’Ukraine par des navires russes en mer Noire » avait violé son espace aérien.