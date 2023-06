Australie: les recherches continuent pour tenter de retrouver une Belge portée disparue

Des recherches terrestres et aériennes sont en cours pour tenter de retrouver une Belge qui voyageait en Tasmanie, au sud de l’Australie.

La police australienne poursuivait ses recherches terrestres et aériennes mercredi pour retrouver une Belge qui voyageait en Tasmanie et n’a plus été aperçue depuis le 17 juin dernier. Celle-ci visitait en voiture ce territoire insulaire au sud du pays.

La police locale a émis un avis de recherche mardi faisant part de préoccupations pour la santé de la jeune fille qui n’avait plus eu de contact avec ses proches depuis le 12 juin. La police annonce désormais que la voyageuse a été aperçue dans la bourgade de Waratah, à environ 4h30 de route de la capitale de la Tasmanie, Hobart, le 17 juin dernier.

Dans cette nouvelle communication diffusée mercredi, la police locale précise encore que des équipes de recherches, un drone et un hélicoptère – si le temps le permet – scrutent la zone près d’un chemin de randonnée, Philosopher Falls Track, au nord-ouest de la Tasmanie. Le véhicule Honda de la voyageuse qui découvrait l’île australienne en voiture avait été découvert sans surveillance sur une aire de stationnement à cet endroit, à une dizaine de kilomètres de Waratah. Ce chemin a désormais été fermé au public pour la conduite de ces recherches terrestres et aériennes.

Cette randonnée dans la forêt tropicale est considérée comme accessible mais les températures sont basses à cette époque de l’hiver austral, la police précisant que la visibilité est faible mercredi avec de légères chutes de neige.

La police invite les personnes qui se sont rendues sur cette aire de stationnement depuis le 12 juin à prendre contact avec les autorités pour signaler si la voiture de la jeune femme y était présente. Les Affaires étrangères belges sont en contact avec la famille et l’ambassade de Belgique dans la capitale australienne Canberra suit également la situation de près, en lien avec les autorités locales.