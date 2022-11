Nucléaire: l’Iran annonce produire de l’uranium enrichi à 60% dans une deuxième usine

Selon l’agence de Presse Isna, l’Iran a commencé à produire de l’uranium enrichi à 60%, soit bien au-delà du seuil fixé par l’accord international de 2015.

L’Iran a commencé à produire de l’uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, un taux bien au-delà du seuil de 3,67% fixé par l’accord international de 2015 sur son programme nucléaire, a annoncé mardi l’agence de presse Isna. Le pacte conclu entre l’Iran et les Occidentaux vise à empêcher Téhéran de se doter de l’arme atomique, un objectif que l’Iran a toujours nié poursuivre.

Mais à la suite du retrait en 2018 des Etats-Unis et du rétablissement des sanctions américaines qui étouffent son économie, Téhéran s’est progressivement affranchi de ses obligations. En avril 2021, l’Iran avait annoncé avoir commencé à produire de l’uranium enrichi à 60% dans le site de Natanz (centre), se rapprochant des 90% nécessaires à la confection d’une bombe atomique. « L’Iran a commencé la production d’uranium enrichi à 60% pour la première fois à Fordo », a indiqué mardi l’agence Isna.

Cette usine souterraine située à 180 kilomètres au sud de Téhéran avait été remise en service en 2019 et récemment modifiée en vue d’obtenir une meilleur efficacité.

Dimanche soir, l’Iran a annoncé avoir pris des mesures de rétorsion contre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à la suite d’une résolution de cette dernière critiquant le manque de coopération de Téhéran, présentée par les Etats-Unis et trois pays européens (Royaume-Uni, France et Allemagne).

Site de Natanz

Les négociations pour relancer l’accord de 2015, connu sous son acronyme anglais JCPOA, conclu entre l’Iran, l’Union européenne et six grandes puissances, dont les Etats-Unis, sont au point mort. « En outre, dans la deuxième action en réponse à la résolution, l’Iran a injecté du gaz dans deux autres cascades IR-2m et IR-4 sur le site de Natanz », a ajouté Isna.

Cette montée en puissance se produit alors que l’AIEA est confrontée à une nette restriction de ses inspections sur place.