L’ONU de retour en Irak après 6 ans d’absence

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est arrivé en Irak pour sa première visite depuis six ans, dans le but de « soutenir les efforts » vers la paix, a annoncé son porte-parole mardi à New York.

« Le secrétaire général est là-bas pour réaffirmer l’engagement de l’ONU à soutenir les efforts de l’Irak pour avancer vers la paix, les droits humains et le développement durable pour tous les Irakiens », a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Antonio Guterres, qui a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à Bagdad, doit s’entretenir notamment avec le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani, ainsi qu’avec des représentants de groupes de défense des droits des femmes et des jeunes.

Jeudi, il visitera un camp de déplacés dans le nord du pays, avant de se rendre à Erbil pour rencontrer des représentants du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Sa dernière visite dans le pays remonte au printemps 2017. Il se rendra ensuite au Qatar notamment pour le sommet des Pays les moins avancés.