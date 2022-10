Iran: la répression lors des manifestations a déjà fait au moins 92 morts

Au moins 92 personnes ont été tuées en Iran par la répression des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines à la suite de la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, a indiqué dimanche l’ONG Iran Human Rights (IHR).

Par ailleurs, au moins 41 personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des affrontements qui ont éclaté la semaine dernière à Zahedan, ville de la province du Sistan-Baloutchistan (sud-est), a ajouté l’ONG basée en Norvège.

« Les meurtres de manifestants en Iran, notamment à Zahedan, constituent un crime contre l’humanité », a déclaré le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

« La communauté internationale a le devoir d’enquêter et d’empêcher que d’autres crimes ne soient commis par la République islamique » d’Iran, a-t-il encore dit.

Au cours du « vendredi sanglant de Zahedan », les forces de sécurité ont « réprimé dans le sang » une manifestation qui a éclaté après les prières dans la ville, a détaillé l’ONG.

Cette manifestation a été déclenchée par des accusations selon lesquelles un chef de police de la ville portuaire de Chabahar, également dans la province du Sistan-Baloutchistan, a violé une adolescente de 15 ans appartenant à la minorité sunnite baloutche, a affirmé l’IHR.

