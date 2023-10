Comment expliquer l’échec des services de renseignement israéliens face au Hamas? « L’erreur la plus grave réside au plus haut niveau »

L’attaque du Hamas contre Israël était une opération militaire méthodique. Cependant, les services de renseignement israéliens ont également commis des erreurs fatales, écrit The Economist.

L’attaque surprise massive du Hamas contre Israël est un « succès » terrible, en partie en raison de l’échec des services de renseignement israéliens. Cette attaque par voie terrestre, maritime et aérienne le 7 octobre a fait au moins 800 morts en Israël et a dû nécessiter des mois de planification, écrit The Economist.

Les fonctionnaires sont choqués qu’une telle accumulation militaire de la part du Hamas ait échappé à leur attention. Il est certain qu’il y aura des enquêtes approfondies une fois que les combats à Gaza seront terminés. Cependant, il est déjà clair qu’il y a eu deux échecs : dans la collecte de renseignements et dans leur évaluation et interprétation.

Echec des services de renseignement israéliens

Tout d’abord, Israël a été abandonné par ses capteurs électroniques, ses systèmes de surveillance et ses agents sur le terrain. Tous relèvent de la responsabilité des services de renseignement de l’armée et du Shin Bet, le service de sécurité intérieure chargé de la surveillance de Gaza et de la Cisjordanie.

Deuxièmement, les informations qu’ils ont réussi à recueillir et qui auraient pu indiquer une attaque imminente ont été mal interprétées ou ignorées. Tout cela rappelle beaucoup la guerre du Yom Kippour il y a 50 ans. Celle-ci a commencé par une attaque de l’armée égyptienne et syrienne qui a pris de court les services de renseignement et les forces armées israéliennes. Lors de cette attaque également, des renseignements cruciaux ont été mal interprétés. Jusqu’à aujourd’hui, on l’appelle toujours « L’Échec » en Israël.

Rien d’inhabituel

Le premier élément peut s’expliquer par une stricte sécurité opérationnelle au sein du Hamas. Le nombre de personnes au courant de l’opération était limité à un cercle extrêmement restreint de hauts responsables. Ils n’ont pas pris le risque d’utiliser des téléphones ou d’autres moyens de communication électronique, car Israël surveille toutes les communications dans la bande de Gaza. L’infanterie déployée a peut-être été informée seulement quelques heures à l’avance qu’elle devait se rassembler avec ses armes à un point près de la frontière, sans plus de détails. Certains ont peut-être été surpris de pouvoir pénétrer jusqu’à 30 kilomètres en Israël ou que l’invasion dure plusieurs jours.

Dans le passé, Israël a réussi à déjouer des plans similaires. Cette fois-ci, il a échoué. Bien qu’il y ait quelques circonstances atténuantes, en particulier au niveau des services de renseignement.

Les conscrits et les officiers subalternes chargés de surveiller le réseau de caméras et de capteurs couvrant chaque centimètre de la zone frontalière peuvent reconnaître des membres individuels du Hamas sur leurs écrans. Cependant, ces derniers temps, Gaza ne présentait peut-être pas nécessairement un aspect différent. La branche militaire du Hamas est organisée en brigades et bataillons régionaux, opérant à partir de leurs quartiers respectifs. Beaucoup des assaillants habitaient – compte tenu de l’étroitesse de la bande de Gaza – à une courte distance de marche de la clôture frontalière. De plus, la présence de bulldozers sur les chantiers près de la frontière n’aurait pas éveillé de soupçons.

Et l’attaque a été menée avec des véhicules civils, notamment des pick-up, qui seraient passés inaperçus.

Méthodique

A cela s’ajoute que l’attaque du Hamas s’est déroulée de manière très méthodique. Elle a commencé par une attaque contre les communications et les capteurs israéliennes. De nombreuses caméras de surveillance israéliennes ont été prises pour cibles par des tireurs embusqués et mises hors service.

L’opération de guerre électronique semble également avoir joué un rôle. Une attaque commando contre le quartier général de l’armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza aurait perturbé les communications, empêchant ainsi l’émission d’une alerte, rapporte l’agence de presse Reuters.

Des militants du Hamas ont percé la barrière imposante qui entoure Gaza à l’aide de bulldozers. Cette barrière comprend une zone tampon à l’avant, parsemée de caméras, de capteurs thermiques et de postes de mitrailleuses automatiques. Des dizaines de véhicules et des centaines de membres du Hamas (selon une estimation, peut-être même un millier) ont afflué à travers les brèches dans la clôture.

L’attaque a également utilisé une « guerre combinée » : une énorme salve de missiles au lever du soleil a couvert l’avancée au sol, assorti d’un déploiement de planeurs sans pilote et de bateaux.

Benyamin Netanyahou

Tout cela ne constitue pas une excuse pour le fait que la planification et l’achat d’armes sont restés sous le radar des services de renseignement pendant des mois. Mais l’erreur la plus grave réside au plus haut niveau.

Depuis la guerre de onze jours entre Israël et Gaza en mai 2021, les responsables du renseignement israélien supposaient que le Hamas avait été dissuadé de provoquer une autre guerre et que le chef à Gaza, Yihya Sinwar, avait décidé de se concentrer sur la relance de l’économie. Pour ce faire, il aurait besoin d’Israël et de l’Égypte afin de permettre le passage de travailleurs journaliers et de commerçants à travers la frontière. C’était du moins l’analyse officielle jusqu’au samedi matin.

La politique a également échoué. Les responsables de la sécurité israélienne déplorent depuis longtemps que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait négligé la menace de Gaza et préféré se concentrer sur l’Iran et le Hezbollah libanais. Les responsables américains et israéliens affirment qu’il n’y a aucune preuve de l’implication de l’Iran dans les attaques.

De plus, les ministres du gouvernement d’extrême droite de Netanyahou ont réclamé davantage de ressources pour la police en Cisjordanie occupée, où leurs partisans – les colons israéliens – vivent principalement parmi les Palestiniens.

« Une fois que tout cela sera terminé, des têtes tomberont », a prédit un fonctionnaire. « La plus grande », a-t-il ajouté, « ne devrait pas être épargnée ».

Le Premier ministre Netanyahou sait très bien comment « l’Échec » de 1973 a sapé la Première ministre de l’époque, Golda Meir, et a conduit à sa démission.