Menaces douanières: le Mexique serre les rangs autour de sa présidente Claudia Sheinbaum qui se dit « optimiste »

En première ligne face aux menaces douanières de Donald Trump, la présidente mexicaine de gauche Claudia Sheinbaum s’est déclarée « optimisme » quant à leur abandon définitif en se félicitant que le dialogue ait « prévalu », dimanche lors d’un rassemblement populaire.

Le gouvernement des Etats-Unis « a annoncé qu’il imposerait des tarifs douaniers réciproques à tous les pays du monde », ce qui ne concerne pas le Mexique, lié par un traité de libre-échange avec Washington, a déclaré Mme Sheinbaum devant 350.000 personnes (chiffres officiels) sur Zocalo, la plus grande place d’Amérique latine dans le centre de Mexico. Initialement, l’ex-maire de Mexico avait convoqué cette « assemblée informative » pour annoncer des représailles « douanières et non-douanières » aux taxes à 25% imposées par Trump sur les exportations mexicaines mardi.

Les droits de douane ont été suspendus jusqu’au 2 avril après un accord entre les deux chefs d’Etat qui se sont parlés jeudi au téléphone. « Le dialogue a prévalu », s’est félicitée la dirigeante de gauche, dont près de 80% de l’opinion soutient l’action, selon les enquêtes. « Nous ne pouvons pas céder sur notre souveraineté et notre peuple ne peut pas être affecté par des décisions que prennent des gouvernements étrangers ou des hégémonies étrangères », a-t-elle ajouté.

Claudia Sheinbaum était entourée des poids lourds du parti de gauche au pouvoir Morena, largement majoritaire au Parlement et dans une majorité des 32 Etats. Exceptionnellement, des gouverneurs de l’opposition ont aussi participé à ce grand rassemblement populaire de la gauche au pouvoir. « Je suis Panista (NDLR: du parti de la droite libérale-conservatrice Parti d’action nationale, PAN) et je suis Mexicain », avait écrit l’un de ces gouverneurs invités au rassemblement, Mauricio Kuri, de l’Etat de Queretaro. « Nous avons demandé l’unité nationale pour faire face aux défis et j’agirai en conséquence, en acceptant cette invitation », avait-il indiqué sur X. M. Trump accuse le Mexique et le Canada, ses deux partenaires au sein du traité de libre-échange d’Amérique du Nord, de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl et l’immigration clandestine vers les Etats-Unis.

Le Mexique est le premier partenaire commercial mondial des Etats-Unis, destination de plus de 80% de ses exportations. Claudia Sheinbaum a par ailleurs confirmé que le Mexique élirait à partir du moins de juin ses juges et ses magistrats, une première mondiale. C’est le résultat d’une réforme du pouvoir judiciaire, critiquée par l’opposition mexicaine et par l’administration de l’ancien président américain Joe Biden lors de sa promulgation en septembre dernier.