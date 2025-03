Chine, Mexique, Canada : Trump utilise le problème du Fentanyl aux Etats-Unis pour imposer de nouveaux droits de douane

L’économie mondiale a connu une nuit compliquée avec l’entrée en vigueur de plusieurs droits de douane, tous concernent les Etats-Unis.

La guerre commerciale menée par les Etats-Unis prend une nouvelle dimension encore avec l’entrée en vigueur de plusieurs droits de douane. Voici un résumé des nouvelles règles entrée en vigueur ces 24 dernières heures.



Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu’il comptait imposer des droits de douane sur les produits agricoles entrant aux Etats-Unis à compter du 2 avril, visant une nouvelle catégorie de produits après la sylviculture, l’acier et l’aluminium. Dans un message posté sur son réseau social Truth Social, M. Trump a invité « les grands agriculteurs des Etats-Unis » à se préparer à « produire beaucoup plus de produits agricoles pour les vendre à l’intérieur des Etats-Unis. Des produits importés seront taxés le 2 avril ».

Fentanyl, le levier de pression

Le président américain Donald Trump a ensuite visé la Chine en signant un décret qui augmente les droits de douane sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu’ici, reprochant à Pékin de ne pas avoir agi suffisamment pour limiter le flux de fentanyl vers les Etats-Unis, un puissant opioïde responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes dans ce pays.

C’est ensuite le Canada et le Mexique qui ont fait les frais de la fougue de Donald Trump. Les deux voisins de l’Oncle Sam n’ont « plus de marge de manœuvre » pour éviter l’entrée en vigueur dans la nuit de lundi à mardi des droits de douane sur l’ensemble de leurs produits aux Etats-Unis, a prévenu lundi Donald Trump. Washington, Ottawa et Mexico négocient toujours afin d’interrompre durablement le flux vers les Etats-Unis de fentanyl.

Afin de les forcer à agir, il avait imposé début février 25% de droits de douane sur l’ensemble des produits canadiens et mexicains, pourtant théoriquement protégés par un accord de libre-échange signé durant son premier mandat, avant de les suspendre pour un mois, satisfait des premiers gestes consentis par Ottawa et Mexico.

Le Canada et le Mexique prêts à répliquer, la Chine prend des «contre-mesures»

Après les propos de Donald Trump, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a qualifié ces tarifs douaniers de « menace existentielle » pour son pays, où « des milliers d’emplois sont en jeu ». « Si les Etats-Unis décident de lancer leur guerre commerciale, (…) nous sommes prêts à répliquer », a-t-elle prévenu.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a, elle, déjà assuré que le Mexique avait « un plan A, un plan B, un plan C et un plan D » contre ces nouvelles taxes.

« La Chine est fortement mécontente de cette mesure et s’y oppose fermement », a déclaré un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué. La Chine va imposer 10% de droits de douane supplémentaires sur le soja et le porc américains, a annoncé mardi le ministère du Commerce chinois. Pékin va aussi imposer des droits de douanes sur le poulet, le blé, le maïs et le coton des États-Unis. « Washington, en agissant unilatéralement, porte atteinte au système commercial multilatéral » et « fragilise les bases de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis », a justifié le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

La Bourse de New York a terminé en forte baisse lundi, minée par les dernières déclarations de Donald Trump.