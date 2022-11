Manifestations d’une ampleur historique en Chine: Biden « suit la situation de près »

Les autorités chinoises tentaient d’enrayer le mouvement de colère contre les restrictions sanitaires et en faveur de plus de libertés, des manifestations d’une ampleur historique.

Le président américain Joe Biden « se tient informé de ce qui se passe, il suit cela de près », a dit ce lundi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, à propos des manifestations en Chine. « La Maison Blanche soutient le droit à manifester de manière pacifique« , a-t-il encore déclaré lors d’un échange avec la presse, après des manifestations d’ampleur historique en Chine contre les restrictions sanitaires et en faveur de plus de libertés.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe rattaché au président américain, ne s’est pas prononcé sur le fond de ces revendications: « Ces manifestants parlent pour eux-mêmes. » Le porte-parole a ajouté que « rien (n’avait changé) dans notre volonté de garder ouverts les canaux de communication » avec les autorités chinoises, peu après la rencontre entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Indonésie.

« Nous avons toujours l’intention de poursuivre ces discussions », a dit John Kirby. « Cela fait longtemps que nous disons que tout le monde a le droit de manifester pacifiquement, ici aux Etats-Unis et partout dans le monde », avait auparavant indiqué un porte-parole du département d’Etat. « Cela inclut la Chine », a-t-il précisé dans un communiqué.

Stratégie « zéro Covid »

Les Etats-Unis considèrent que la vaccination, les tests et les traitements sont plus efficaces que les restrictions strictes, a ajouté le porte-parole de la diplomatie américaine. « Nous pensons qu’il sera très difficile pour la Chine de contenir le virus avec leur stratégie de zéro Covid », a-t-il conclu. « Il sera très difficile de maintenir les confinements et le zéro Covid ».

Les autorités chinoises tentaient lundi d’endiguer un mouvement de colère d’une ampleur historique contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.