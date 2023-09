Quelles sont les dix ONG les plus influentes du monde ?

L’organisme indépendant « The Dot Good » a établi un classement des 200 organisations non gouvernementales (ONG) les plus infuentes au monde.

Séisme dévastateur au Maroc, inondations meurtrières en Lybie, incendies à Hawaï… L’été 2023 a été marqué par une série de catastrophes naturelles. Ces drames humanitaires ont à nouveau mis en lumière le rôle capital des associations et organisations non-gouvernmentales sur le terrain.

Mais quelles sont les ONG les plus actives à travers le monde? En 2022, l’organisme indépendant de « The Dot Good » a établi un classement des 200 ONG les plus influentes du monde, selon différents critières tels que leur impact, la qualité de leur gouvernance ou leur degré d’innovation globale.

Voic les dix meilleurs élèves du classement:

BRAC



Créée en 1972 avec la vague de microcrédit, BRAC est aujourd’hui active dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’enseignement. Elle emploie 118.000 personnes. Son siège est situé au Bangladesh.

2. Open Society Foundations

Créé en 1979 par le milliardaire et philanthrope américain George Soros, Open Society Foundations (OSF) est un réseau d’organisations dont les objectifs sont de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l’homme et des réformes économiques, sociales et légales.

George Soros, fondateur de Open Society Foundations.

3. Médecins Sans Frontières (MSF)

Créée en 1971, MSF est aujourd’hui présente dans 68 pays et est financée à 90 % par des dons privés (1.45 milliard au total). Son siège est situé en Suisse. Elle emploie 30.000 personnes.

4. Danish Refugee Council

Le Danish Refugee Council a été créé en 1956 pour répondre à l’afflux de Hongrois fuyant l’invasion soviétique. Aujourd’hui, elle intervient notamment dans le déminage. Elle emploie 6.000 personnes et son siège est situé au Danemark.

5. Mercy Corps

Depuis 1979, Mercy Corps intervient lors des situations d’urgence avec pour philosophie que les victimes sont les mieux placées pour bâtir leur avenir. Elle emploie plus de 4.000 personnes.

6. JA Worldwide

Depuis 100 ans, JA Worldwide prépare des jeunes à l’emploi et à l’esprit d’entreprise. Implantée dans de nombreux pays européens, JA Worldwide existe en Belgique au travers de l’ASBL « Les Jeunes Entreprises » (LJE).

7. Ashoka

Créé en 1981, Ashoka est un réseau agissant en faveur de l’innovation sociale en soutenant les entrepreneurs sociaux (à ce jour 3300). Elle emploie 500 personnes. Son siège est situé aux États-Unis.

8. Acumen

Jeune ONG (2001), Acumen investit dans les jeunes sociétés innovantes susceptibles d’éradiquer la pauvreté à long terme. Elle emploie 104 personnes. Fondée par une ancienne de Wall Street, son siège est situé aux États-Unis.

9. Cure Violence Global

Fondée en 1995 aux États-Unis, Cure Violence part du principe que la violence doit se combattre comme une maladie : en interrompant sa contagion puis en « soignant » les personnes à risque.

10. Landesa

Fondé en 1967 sous le nom de Rural Development Institute (« Institut de développement rural »), Landesa a aidé plus de 100 millions de familles à faibles revenus à obtenir le contrôle légal de leurs terres.