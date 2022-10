Le réel coût de la guerre en Ukraine pour l’Occident: jusqu’à 1 million de dollars par missile

Le déploiement d’armes de haute technologie fournies par l’Occident montre à quel point la guerre en Ukraine est devenue coûteuse. Deux chiffres illustrent l’ampleur de la facture : l’aide militaire américaine approche les 20 milliards de dollars. Un obus de plus de 100.000 dollars permet de détruire un char russe.

L’Excalibur est l’un des obus d’artillerie les plus précis de l’armée américaine. Dans la guerre en Ukraine, il peut détruire des chars à distance, via les airs, comme c’est le cas dans la vidéo ci-dessous. Les Ukrainiens s’en servent désormais largement, grâce aux livraisons américaines. Mais l’arme n’est pas bon marché. Alors que l’obus d’artillerie américain standard coûte environ 800 dollars, le prix de l’Excalibur est estimé à 110.000 dollars.

#Ukraine: What appears to be a Russian 2S19[M2] Msta-S 152mm self-propelled gun was hit by a Ukrainian precision artillery strike. pic.twitter.com/fJv1SKgucL — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 17, 2022

Les États-Unis, le plus grand fournisseur d’armes à l’armée ukrainienne, ont décidé d’envoyer 500 grenades supplémentaires de ce type sur le champ de bataille, en plus des 2.000 déjà livrées auparavant. Kiev peut maintenant utiliser ces Excalibur dans les deux offensives à l’est et au sud à Kherson.

Pour l’Occident, la guerre en Ukraine est loin d’être bon marché. En cause, l’utilisation de plus en plus généralisée d’armes de haute technologie. Après huit mois de combats, la facture des États-Unis a déjà dépassé les 17,5 milliards de dollars.

Presque chaque semaine, l’administration Biden annonce que des centaines de millions de dollars sont à nouveau débloquées pour combattre l’armée russe. Alors que de nombreux États membres de l’OTAN ne divulguent pas ou peu ce qu’ils fournissent, les États-Unis ne se cachent pas sur le sujet.

Sur le site du Pentagone, tout le monde -et donc la Russie- peut avoir accès aux listes exactes des nouvelles armes américaines fournies à l’Ukraine, mais aussi comment elles seront approvisionnées.

Cost breakdown of USA’s 🇺🇸 recent $725 million military aid package for Ukraine 🇺🇦



GMLRS ($1,000,000 Per Launch)

HARM-88 ($290,000 Each)



500 Excalibur ($57 Million)

+200 HMMWV ($55 Million)

5,000 Anti-Tank ($20 Million)

23,000 155mm Shell ($18 Million)

5,000 RAAMS ($15 Million) pic.twitter.com/LXuGdju1o9 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 15, 2022

Une nouveauté notable des dernières listes est la présence du Raam, un obus d’artillerie qui peut répandre neuf mines antichars sur une zone délimitée. Cette bombe, qui coûte environ 3.000 euros pièce, est destinée à contrecarrer l’avancée des chars russes. Un peu plus de 2.000 pièces ont été promises, avant que les États-Unis ne décident soudainement d’envoyer 5.000 Raams supplémentaires.

La quantité d’armes américaines est donc énorme, et soulève la question de savoir si l’armée ukrainienne serait encore debout aujourd’hui sans le soutien américain. La réponse est plus que probablement non. En comparaison, les deux États membres de l’UE les plus généreux envers l’Ukraine sont la Pologne avec un aide d’1,8 milliard de dollars et l’Allemagne avec 1,2 milliard de dollars.

« Un effet dévastateur » dans la guerre en Ukraine

À ce jour, Washington a fourni, entre autres : 178 obusiers lourds, un million d’obus d’artillerie, 44.000 missiles antichars et antiaériens, 115.000 mortiers, 60 millions de balles, plus de 10.000 lance-grenades et plus de 1.000 jeeps et/ou véhicules blindés.

Le Pentagone n’a par contre pas révélé le nombre de missiles Himars – l’arme la plus puissante fournie par les États-Unis – à l’Ukraine. Chaque fois que les Ukrainiens tirent une salve sur les Russes, composée de six missiles, c’est l’équivalent de 600.000 à 1 million de dollars qui sont tirés.

Jusqu’au mois dernier, l’artillerie ukrainienne avait tiré suffisamment de missiles Himars pour détruire plus de 400 cibles russes clés telles que des dépôts de munitions. « Ils ont eu un effet dévastateur », avait alors déclaré le général en chef de l’armée américaine Mark Milley.

Le missile américain le plus coûteux arrive

Un missile encore beaucoup plus cher est entré sur le champ de bataille depuis quelques mois maintenant : il s’agit du Harm. Coût unitaire selon l’US Air Force : 200.000 dollars. Les États-Unis ont décidé de remettre le Harm entre les mains de l’armée de l’air ukrainienne pour détruire les systèmes radar russes. Ces missiles sont destinés à permettre aux avions de guerre ukrainiens d’effectuer davantage de missions dans certaines régions, comme Kherson.

Mais le missile américain le plus coûteux de tous fera bientôt son entrée sur le sol ukrainien. L’Ukraine va recevoir les systèmes de défense aérienne Nasams pour abattre les missiles de croisière et les drones russes. Ceux-ci tirent des missiles de combat air-air les plus modernes, dont le coût est estimé à… 1 million de dollars pièce.

Il est difficile d’estimer le nombre de roquettes et d’autres armes de haute technologie tirées par la Russie durant la guerre en Ukraine, car Moscou ne divulgue pas ces informations. Les Russes fournissent également peu d’informations sur les coûts des armes.

Selon le ministre de la Défense ukrainien Reznikov, 776 des 900 missiles terrestres Iskander ont été tirés. Le magazine économique Forbes a estimé le prix d’un Iskander à 3 millions de dollars pièce. Parmi les missiles de croisière Kalibr, 228 sur 500 auraient été lancés, selon Kiev. Selon Forbes, un Kalibr coûte 6,5 millions de dollars. « En utilisant des centaines de missiles de précision contre des cibles civiles, l’agresseur limite sa capacité à détruire des installations militaires », a déclaré Reznikov.