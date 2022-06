La Turquie est d’accord pour soutenir l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan

La Turquie a signé un mémorandum d’accord levant le blocage d’Ankara à la candidature de la Suède et de la Finlande à l’Otan, a annoncé mardi la présidence finlandaise.

Cet accord signé devant les caméras par les chefs de la diplomatie des trois pays au début du sommet de l’Alliance atlantique à Madrid « confirme que la Turquie va, lors du sommet cette semaine, soutenir l’invitation de la Finlande et de la Suède à adhérer à l’Otan », a annoncé le président finlandais Sauli Niinistö dans un communiqué.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu « la pleine coopération » de la Finlande et de la Suède contre les combattants kurdes du PKK et leurs alliés, a annoncé la présidence turque mardi soir dans un communiqué. Ce dernier point était à l’origine des crispations de la Turquie dans le dossier, cette dernière accusant la Finlande la Suède d’abriter des « terroristes » liés au PKK.

La Turquie a donné son accord à l’entrée dans l’Otan de ces deux pays nordiques au terme de plus de trois heures de discussions mardi à Madrid, en marge du sommet de l’Alliance atlantique.

L’Otan va « inviter » Suède et Finlande à la rejoindre

Les pays de l’Otan vont maintenant « inviter » officiellement mercredi la Suède et la Finlande à rejoindre l’Alliance après la levée du véto turc à leur adhésion, a annoncé le secrétaire général de l’Otan devant la presse.

« Je suis ravi d’annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan » et qui répond « aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d’armes et sur la lutte contre le terrorisme », a ajouté Jens Stoltenberg.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan va rendre l’Alliance « plus forte et plus sûre », a réagi mardi soir le Premier ministre britannique Boris Johnson.

C’est « une nouvelle fantastique alors que nous commençons notre sommet de l’Otan », a-t-il dit sur Twitter. « L’adhésion de la Suède et de la Finlande vont rendre notre brillante alliance plus forte et plus sûre », a-t-il poursuivi.

Un « pas important »

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a salué un « pas important » après l’annonce de l’accord de la Turquie pour l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan, estimant que cela renforcerait l’alliance.

« S’engager vers une adhésion pleine et entière à l’Otan est bien sûr important pour la Suède et la Finlande, mais c’est aussi un pas très importante pour l’Otan, car nos deux pays seront pourvoyeurs de sécurité au sein de l’Otan », a déclaré Mme Andersson dans un entretien accordé à l’AFP.