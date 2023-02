La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques, dix en 48 heures

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée ce lundi, moins de 48 heures après des exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul.

La Corée du Nord a affirmé avoir tiré ce lundi deux missiles capables, selon elle, d’une « attaque nucléaire tactique » pouvant détruire entièrement des bases aériennes ennemies. Il s’agit du deuxième tir nord-coréen en 48 heures, après le lancement samedi d’un de ses missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants, en réponse à un exercice militaire prévu par Washington et Séoul.

Le lancement de ce missile tombé, selon Tokyo, dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon, a conduit Washington et Séoul à organiser ce dimanche des manœuvres aériennes conjointes. Selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA, l' »exercice » de ce lundi a été mené en réponse à ces exercices aériens, Pyongyang accusant les deux alliés d’être responsables de la détérioration de la situation sécuritaire dans la péninsule.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné le lancement d’un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, appelant Pyongyang à cesser ces « actes de provocation ».

« Grave provocation »

Séoul a qualifié le lancement des deux missiles balistiques de courte portée de « grave provocation qui porte atteinte à la paix et à la stabilité de la péninsule coréenne » et appelé Pyongyang à y mettre un terme « immédiatement ». A la demande du Premier ministre japonais Fumio Kishida, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence mardi après-midi à New York.

Les lancements du Nord, menés malgré les lourdes sanctions internationales qui pèsent sur ses programmes d’armement, ont eu lieu juste avant le début des exercices conjoints entre Séoul et Washington prévu dans le courant de la semaine afin d’améliorer leur réaction en cas d’attaque nucléaire nord-coréenne. La semaine dernière, Pyongyang a prévenu qu’il réagirait avec une vigueur « sans précédent » aux exercices à venir, qu’il décrit comme des préparatifs de guerre.