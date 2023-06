Pour le gouvernement allemand, la Chine agit « à l’encontre de nos intérêts et valeurs ». C’est ce qu’il déplore dans sa Stratégie nationale de sécurité dévoilée ce mercredi.

« La Chine tente par différents moyens de remodeler l’ordre international existant basé sur des règles, revendique de plus en plus offensivement une suprématie régionale et agit sans cesse en contradiction avec nos intérêts et nos valeurs », estime le gouvernement allemand dans ce document de près de 80 pages, présenté par le chancelier Olaf Scholz et des ministres de son gouvernement.