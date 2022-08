Kim Jong Un proclame une « victoire éclatante » contre le Covid

La soeur de Kim Jong Un menace Séoul de représailles

Kim Yo Jong s’en est prise aux envois de prospectus de propagande par ballons depuis la Corée du Sud, évoquant un « crime contre l’humanité« , a rapporté l’agence de presse officielle KCNA. Pyongyang avait déjà accusé des « choses étrangères » proches de la frontière avec le Sud d’avoir provoqué l’épidémie de Covid dans ce pays isolé, des allégations rejetées par Séoul.

Malgré une interdiction imposée en 2021, des militants sud-coréens continuent d’envoyer des ballons contenant des prospectus et des billets en dollars, soulevant les protestations de Pyongyang. Mme Kim a avancé que de nombreux pays et l’OMS ont reconnu « le danger de propager une maladie infectieuse en entrant en contact avec des objets contaminés« , selon l’article. « Il est très inquiétant que la Corée du Sud envoie des tracts, de l’argent, des brochures et des objets sales dans notre région », a-t-elle ajouté.

Kim Yo Jong a averti que Pyongyang réfléchissait à « de fortes représailles », ajoutant que, si les ballons continuaient, « nous répondrons en éradiquant, pas seulement le virus, mais aussi les autorités sud-coréennes ». Séoul a assuré en juin qu’il n’y avait « aucun cas officiellement vérifié d’infection au Covid par courrier ou à travers du matériel ».