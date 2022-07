Corée du Nord: Kim Jong Un se dit « prêt à déployer » des armes nucléaires

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays était « prêt à déployer » sa force de dissuasion nucléaire en cas d’affrontement militaire futur avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, ont rapporté les médias officiels.

La force de dissuasion nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser sa puissance absolue de manière fiable, précise et rapide, conformément à sa mission », a déclaré Kim Jong Un dans un discours prononcé mercredi, selon l’agence officielle Korean Central News Agency de Pyongyang. Les forces armées du pays sont « parfaitement préparées » à « faire face à tout affrontement militaire avec les Etats-Unis », a-t-il ajouté, s’exprimant devant des vétérans de la guerre de Corée de 1950-1953 à l’occasion des célébrations du « Jour de victoire » marquant l’armistice.

En juin, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont menacé d’une riposte « rapide » avec plus de sanctions et même une révision de la « posture militaire » américaine en cas d’un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Cette semaine, l’armée américaine a organisé des exercices de tir réel en Corée du Sud avec des hélicoptères d’attaque Apache pour la première fois depuis 2019.

Lire aussi | La Corée du Nord accuse les États-Unis fabriquer des armes biologiques en Ukraine

Kim Jong Un a également critiqué le nouveau président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai et a promis de se montrer plus ferme à l’égard de son voisin du nord. « Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action autodestructrice très dangereuse », a déclaré Kim Jong Un à propos du gouvernement de M. Yoon, qu’il a qualifié de groupe de « gangsters ». « Une si dangereuse tentative serait immédiatement punie par notre puissante force et le gouvernement de Yoon Suk Yeol et son armée seraient anéantis », a-t-il menacé.

« La rhétorique de Kim exagère les menaces extérieures pour justifier son régime concentré sur les dépenses militaires dans une économie en difficulté », a estimé Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul. « Les programmes nucléaires et de balistiques de la Corée du Nord sont en violation du droit international, mais Kim tente de dépeindre son développement déstabilisant des armements comme un juste effort d’autodéfense », a-t-il ajouté.