Cinq choses à savoir sur Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique

Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique: l’ex-ministre des Finances a remporté lundi la course à Downing Street après le renoncement de Boris Johnson et l’échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier.

Il était apparu trop technocrate, trop timoré, voire, pour certains, trop lisse. Battu l’été dernier par Liz Truss, Rishi Sunak tient sa revanche : il a écrasé ce lundi toute concurrence et s’apprête à devenir le chef du gouvernement britannique, le premier non-blanc à accéder à ce poste. Voici cinq choses à savoir sur le futur Premier ministre britannique.

1. Issu d’une des meilleures universités

Né le 12 mai 1980 à Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, Rishi Sunak est l’aîné de trois enfants et le fils d’un médecin généraliste du système de santé public et d’une pharmacienne. Nés en Inde ou d’origine indienne, ses grands-parents ont émigré d’Afrique orientale vers le Royaume-Uni dans les années 1960. « Ma famille a émigré ici il y 60 ans. (Ma mère) tenait la pharmacie locale de Southampton. C’est là que j’ai grandi, dans la boutique, livrant les médicaments. J’ai travaillé en tant que serveur au restaurant indien au bout de la rue », a-t-il raconté pendant la dernière campagne. « Je suis ici grâce au dur labeur, au sacrifice et à l’amour de mes parents ».

Fan de la saga Star Wars, Rishi Sunak a toutefois très vite accédé à l’élite en fréquentant le Winchester College, un très chic pensionnat pour garçons. Il a ensuite étudié la politique, la philosophie et l’économie dans les prestigieuses universités d’Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux Etats-Unis.

2. Ancien banquier

Après des études prestigieuses et avant d’entrer en politique, Rishi Sunak a commencé sa carrière au sein de la banque d’investissement Goldman Sachs, en tant qu’analyste junior. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans plusieurs fonds d’investissement, notamment le Children’s Investment Fund. Il a également fondé sa propre société d’investissement. Un parcours qui lui a permis de se constituer un patrimoine très important.

3. Une ascension fulgurante au sein du Parti conservateur

Le succès de Rishi Sunak couronne une ascension météorique au sein du Parti conservateur. Elu député du Yorkshire (nord de l’Angleterre) en 2015, il accède à peine cinq ans plus tard, à 39 ans, au poste très convoité de ministre des Finances, peu avant l’arrivée du Covid-19.

Ce partisan de la première heure du Brexit gagne alors en popularité en distribuant des milliards de livres d’aides publiques pendant la pandémie.

Il va devoir maintenant redresser une économie britannique à genoux. Pour Danni Hewson, analyste de AJ Bell, il « a les marchés de son côté » car ils « espèrent qu’il va stabiliser l’économie et la situation politique ». Mais « la tâche s’annonce dantesque« , pour Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown. La livre a plongé à son plus bas historique, les taux d’emprunt sur la dette du Royaume-Uni se sont envolés au plus haut en 20 ans à une vitesse qui faisait craindre une spirale baissière et a forcé la Banque d’Angleterre à intervenir pour éviter une crise financière.

4. Une fortune qui fait polémique

Sa fortune, amassée au cours de sa carrière dans la finance et via son mariage avec Akshata Murty, fille d’un multimilliardaire indien, indispose parfois, quand les Britanniques se serrent la ceinture. Comme cette vidéo, qui ressort régulièrement, où, jeune, il admet en riant ne pas avoir d’amis issus de la classe ouvrière. Ces dernières années, ses coûteux costumes -toujours impeccables- et gadgets ou son train de vie dans une opulente villa de sa circonscription, ont fait régulièrement grincer des dents.

Son épouse, femme d’affaires indienne ultra fortunée, Akshata Murty s’était retrouvée sous les feux des projecteurs en avril dernier, révélant le train de vie du couple en pleine crise du pouvoir d’achat au Royaume-Uni. Considérée par le fisc britannique comme une personne « non domiciliée » au Royaume-Uni, ses revenus, issus de l’étranger, n’étaient donc pas taxés. Ce statut, parfaitement légal, faisait tache.

Le couple, qui a deux filles Anoushka et Krishna, est propriétaire d’au moins quatre biens immobiliers, dont une maison dans le quartier huppé de Kensington, à Londres, d’une valeur de 7 millions de livres (7,9 millions de dollars) et un appartement à Santa Monica, en Californie.

5. A prêté serment sur la Bhagavad Gita

Il a prêté serment sur la Bhagavad Gita, un texte sanskrit considéré comme l’un des écrits fondamentaux de l’hindouisme, quand il a été élu député. Il accède à Downing Street en plein Diwali, la fête hindoue des lumières célébrant l’arrivée de l’automne.