Rishi Sunak sera le prochain Premier ministre britannique

L’ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak pourrait remplacer dès ce lundi Liz Truss au poste de Premier ministre.

L’ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak, 42 ans, a été choisi par les conservateurs pour remplacer Liz Truss en tant que Premier ministre, après le renoncement spectaculaire de Boris Johnson ce dimanche soir. Il avait été candidat malheureux cet été contre Liz Truss qui a démissionné après seulement 44 jours au pouvoir, victime de la tempête financière provoquée par ses projets de baisses d’impôts massives.

Petit-fils d’immigrés d’origine indienne au parcours classique de l’élite britannique, Rishi Sunak, richissime ancien banquier, sera le premier non-blanc à diriger le gouvernement britannique. « Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays », a-t-il déclaré en annonçant sa candidature sur Twitter, promettant « intégrité, professionnalisme et responsabilité ».

Mordaunt abandonne

Son unique concurrente dans la course, la ministre Penny Mordaunt, n’a pas obtenu ce lundi le nombre de parrainages suffisant pour prendre la tête des conservateurs. « Rishi Sunak est élu chef du Parti conservateur« , a annoncé Graham Brady, chargé de ces questions au sein de la formation au pouvoir depuis 12 ans. Penny Mordaunt avait juste avant reconnu sa défaite, apportant sur Twitter son « plein soutien » à Rishi Sunak, ancien ministre des Finances de 42 ans qui devient le premier chef de gouvernement non-blanc de l’Histoire du Royaume-Uni.

Rishi Sunak pourrait être couronné dès lundi soir, en pleine fête hindoue de Diwali, pour devenir le cinquième Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016, qui a ouvert une page de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni.

Rassurant pour les marchés

Rishi Sunak, l’ancien Chancelier, gardien de l’orthodoxie budgétaire, a séduit une grande partie de son camp et va arriver au pouvoir dans un Royaume-Uni qui traverse une sévère crise économique et sociale, avec une inflation à plus de 10% et des grèves qui se multiplient. La situation n’a cessé de se dégrader ces derniers mois alors que le gouvernement était paralysé par les soubresauts successifs agitant la majorité. Elle a été encore aggravée par les errements de Liz Truss qui ont déstabilisé les marchés et fait chuter la livre. M. Sunak avait régulièrement dénoncé cet été le plan économique de Liz Truss. Il apparaît comme une figure rassurante pour les marchés britanniques.