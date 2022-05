« Poutine sait qu’en cas de défaite, il perdra son pouvoir et sa vie »

Le politologue Graham Allison voit en Vladimir Poutine un diable capable de déployer des armes nucléaires en Ukraine, et avec qui il faut faire la paix malgré toutes les atrocités.

Professeur Allison, il y a cinq ans, vous écriviez : « Aussi mauvaise, diabolique et dangereuse que soit la Russie, et même si elle mérite d’être étranglée, l’Amérique doit trouver un moyen de vivre avec elle ». Comment le monde doit-il vivre avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine par Poutine ?

Peu de gens doutent que Poutine soit le diable depuis les atrocités qu’il a commises en Ukraine. En même temps, il est le leader d’une superpuissance nucléaire, avec un arsenal qui peut détruire les peuples d’Amérique et d’Europe. Lorsque deux États disposent d’un tel arsenal, l’un peut attaquer l’autre et tenter de le désarmer, mais l’autre est toujours capable d’anéantir son rival. On ne peut pas tuer l’autre sans se suicider.

Avez-vous des indications qu’il y avait un conflit au sein du gouvernement russe au sujet de l’invasion?

Graham Allison : Poutine a éliminé toute personne qui aurait pu représenter la moindre menace. En substance, son pouvoir semble avoir été consolidé, et jusqu’au dernier moment, c’est lui qui avait le pouvoir de décider.

Quels scénarios les dirigeants américains envisagent-ils actuellement ?

Les dirigeants du Pentagone et de la Maison-Blanche se préoccupent surtout d’une éventuelle défaite de Poutine. Et s’il peut survivre le cas échéant. À mon avis, Poutine a raison de penser qu’en cas de défaite évidente, il perdra le pouvoir et probablement sa vie aussi – tout comme le tsar Nicolas II en 1918. Poutine entrerait dans l’histoire de la Russie comme l’homme qui a perdu l’Ukraine et peut-être fait renaître l’Occident. Ce n’est pas une perspective réjouissante pour lui. S’il est contraint de choisir entre ce type de défaite et une escalade de la violence et de la destruction, je pense qu’en tant qu’acteur rationnel, il choisira la seconde solution.

De quelle manière?

Poutine n’hésite pas à tuer des masses de gens. Nous l’avons vu à Grozny et aujourd’hui à Marioupol. S’il est confronté au choix de tout perdre ou de prendre des risques, nous pouvons nous attendre au déploiement d’une arme nucléaire tactique. C’est le scénario de l’apocalypse, l’utilisation d’une bombe nucléaire relativement petite de 15 ou 20 kilotonnes, comme celle d’Hiroshima. Une telle attaque pourrait tuer entre 20 000 et 50 000 personnes à la fois, selon la taille de la ville touchée. Elle briserait le tabou nucléaire qui persiste depuis plus de 70 ans. Nous nous retrouverions dans une nouvelle réalité.

Comment les États-Unis et l’OTAN réagiraient-ils à une telle attaque ?

Je ne pense pas que nous utiliserions nous-mêmes une arme nucléaire tactique, mais nous ne serions pas en mesure d’éviter une réponse radicale. Par exemple, si les Américains attaquent les sites de lancement d’où sont tirés les missiles russes Iskander, ils tueront la Russie. C’est un scénario tellement irréel que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas l’imaginer. Je pense donc qu’il est extrêmement important que nous trouvions un moyen de mettre fin aux tueries le plus rapidement possible.

Qu’est-ce que ça peut être ?

Quelque chose qui lui permet d’écrire l’histoire pour lui et pour les Russes. Qu’il a consolidé son contrôle sur le Donbass, par exemple. Ou qu’un pont terrestre a été construit vers la Crimée. Que l’Ukraine ne sera pas membre de l’OTAN pendant les 15 prochaines années, comme l’a déjà dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous saurons que Poutine subit une défaite stratégique, et nous devons nous en assurer, mais il est important de lui donner une bonne raison, de son point de vue, d’arrêter la guerre.

Un cessez-le-feu, une victoire, un affaiblissement continu des forces russes, voire la suggestion d’un changement de régime – Washington a envoyé des signaux contradictoires sur ses objectifs pour l’Ukraine.

L’administration Biden a une vision cohérente, mais elle n’est pas douée pour expliquer sa politique. D’après moi, il y a quatre objectifs cohérents pour cette guerre. Premièrement, l’Ukraine reste un pays libre et indépendant qui finira par retrouver l’intégralité de son territoire. Deuxièmement, pas de troisième guerre mondiale. Cela signifie qu’aucun soldat américain ou de l’OTAN ne tuera un Russe et vice versa. Troisièmement, une défaite stratégique décisive pour la Russie de Poutine. Car à la fin de cette guerre, toutes les parties doivent se rendre compte que les coûts de cette invasion dépassent de loin les bénéfices. Et quatrièmement, le renforcement de l’ordre de sécurité mondial. Cela peut paraître naïf, mais la communauté internationale finira par montrer que certains crimes ne seront pas tolérés par le droit international. Et l’un de ces crimes est l’attaque brutale d’un pays voisin pour renverser les frontières existantes.

Certains disent également que les menaces nucléaires de Poutine font partie de sa guerre, des tentatives tactiques d’intimidation. Que l’Occident ne doit pas se laisser bluffer.

C’est un bon argument rhétorique que l’on entend aussi parfois dans les débats américains, mais il émane souvent de personnes qui ne savent pas vraiment à quel risque elles sont confrontées.