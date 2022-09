Pourquoi la cause du décès d’Elizabeth II n’a pas été révélée

Sur le trône depuis 70 ans, la reine Elizabeth II est décédée jeudi dans sa résidence écossaise de Balmoral. Le palais de Buckingham n’a pas communiqué la cause de sa disparition. « Le monarque anglais est traditionnellement nimbé de mystère », rappelle François van der Mensbrugghe, professeur à l’Université de Saint-Louis.

La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain », a indiqué jeudi le palais de Buckingham dans un bref communiqué. Plus tôt dans la journée, le palais avait annoncé que les médecins d’Elizabeth étaient préoccupés par « la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale ».

Près d’un an de problèmes de santé

Agée de 96 ans, Elizabeth II souffrait de problèmes de santé depuis près d’un an, mais le Palais n’a pas divulgué d’informations précises sur sa santé, si ce n’est quand elle avait contracté le Covid. En octobre 2021, Elizabeth était hospitalisée pour des « examens complémentaires », dont on ignorait la nature. La nouvelle n’avait été donnée que le lendemain après une fuite dans la presse, alimentant des critiques sur un manque de transparence de la part du palais sur l’état de santé de la souveraine.

Le 20 février 2022, la reine était testée positive au Covid. Buckingham soulignait alors que la monarque ne souffrait que de symptômes « légers », « semblables à ceux d’un rhume ».

Après avoir annulé plusieurs engagements publics, elle avait repris ses activités le 1er mars, en tenant deux audiences par visioconférence. Son fils Charles confiait alors qu’elle se portait « beaucoup mieux ». Le 7 mars, elle recevait en personne le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le virus rend « très fatigué et épuisé, n’est-ce pas? », lança-t-elle lors de l’inauguration virtuelle d’une unité de soins en avril à un ancien patient. Elle avait aussi confié lors d’une audience avoir du mal à « bouger ».

Le 11 mars, Elizabeth II avait fait savoir qu’elle ne serait pas présente trois jours plus tard à la cérémonie religieuse du Commonwealth à l’Abbaye de Westminster, qui devait marquer sa première sortie à un événement d’ampleur depuis plusieurs mois. Elle fit en revanche une apparition le 29 mars pour une cérémonie religieuse rendant hommage à son époux le prince Philip, mort près d’un an plus tôt à l’âge de 99 ans.

Le 10 mai, la souveraine s’était fait remplacer par son fils Charles pour le discours du trône. En juin, la reine participait à certaines célébrations de son jubilé de platine, qui marquait ses sept décennies sur le trône. Elle fut acclamée lors de ses apparitions au balcon du palais de Buckingham, mais resta largement à l’écart des principales festivités.

Discrétion

Professeur en droit spécialisé dans le monde anglo-saxon, François van der Mensbrugghe, n’est guère étonné par la discrétion du palais de Buckingham quant à l’état de santé de la reine. « C’est la tradition du palais d’être discret sur cette question. Il y a un protocole extraordinairement serré pour éviter d’entrer dans la vie privée du monarque. On ne divulgue quasi jamais d’informations sur l’état de santé du monarque. »

Cependant, il est fort probable que la cause de son décès finisse par être divulguée. « On le saura tôt ou tard. C’est une question de quelques semaines. Et évidemment maintenant, vu la sidération du peuple britannique, c’est un peu prématuré ». Il ne s’attend pas à une communication officielle sur la cause du décès de la souveraine.

François van der Mensbrugghe souligne que « le monarque anglais est traditionnellement nimbé de mystère. C’est une figure quasi religieuse ». Les rois d’Angleterre sont en effet gouverneur suprême de l’Eglise d’Angleterre, une fonction qui leur donne le pouvoir de nommer évêques et archevêques, même si ce pouvoir n’est exercé que sur avis d’une commission ecclésiastique.