Chute du gouvernement aux Pays-Bas: Mark Rutte va quitter la vie politique

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte quitte la vie politique.

Il l’a annoncé à la Chambre basse du parlement, au début d’un débat sur la chute du gouvernement néerlandais: Mark Rutte ne tirera plus la liste du VVD aux prochaines élections, en novembre. « Hier matin, j’ai pris la décision que je ne suis plus en position d’être de nouveau tête de liste pour le VVD. A l’occasion de l’investiture d’un nouveau gouvernement après les élections, je quitterai la politique« , a-t-il déclaré devant le parlement.

« Ces derniers jours, on s’est demandé ce qui me motivait« , a déclaré M. Rutte, faisant référence à la querelle au sein de la coalition sur la politique d’asile, qu’il aurait personnellement attisée. « La seule réponse est: les Pays-Bas. Mon sort à cet égard est tout à fait secondaire. Dimanche, j’ai décidé de ne pas être disponible en tant que tête de liste du VVD pour les prochaines élections. « S’adressant ensuite à la presse, M. Rutte a fait part de ses « sentiments mitigés ». « Ce n’est pas sans émotion. Mais c’est aussi une bonne chose de passer le relais ».

Mark Rutte, 56 ans, a été nommé Premier ministre des Pays-Bas en 2010 et était l’an devenu l’été dernier l’homme politique installé le plus longtemps à ce poste. En annonçant la chute de son gouvernement, il avait déclaré avoir encore « l’énergie et les idées » pour continuer, mais son annonce change donc la donne.

Une fois qu’un nouveau gouvernement sera en place après les élections à l’automne prochain, M. Rutte quittera la vie politique. Le roi Willem-Alexander lui a demandé de continuer à gérer les grands dossiers, tels que la guerre en Ukraine. En concertation avec la Chambre basse, il déterminera quels dossiers seront encore traités.