L’histoire de l’Europe résumée en 11 minutes (vidéo)

L’Europe traîne une longue histoire, vieille de plus de 2400 ans. Qui s’est accélérée ces dernières décennies avec la création de l’Union européenne. Explications avec Vincent Dujardin, historien.

Le site canadien Visual Capitalist a diffusé une carte animée qui retrace 2400 ans d’histoire européenne. La vidéo rappelle à quel point l’histoire de l’Europe est complexe. Empires qui s’étendent et puis s’effondrent, invasions étrangères, guerres : les frontières des nations européennes sont extrêmement mouvantes. La musique tirée du film Gladiateur ajoute une note dramatique à la leçon d’histoire.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Et l’Union européenne dans tout ça ?

A côté de la longue vie de l’Europe détaillée dans cette vidéo, l’histoire de l’Union européenne paraît écrasée. Et pourtant, en moins d’un siècle, le continent européen a connu des avancées majeures.

« Le projet de l’Union européenne était déjà ancien mais il s’est concrétisé en 1950, sur base de la proposition de Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères », introduit Vincent Dujardin, historien et spécialiste de l’histoire européenne à l’UCLouvain. « Il s’est mis d’accord avec Konrad Adenauer, le chancelier allemand, pour enfin réaliser le « plus jamais ça« . On s’était promis « plus jamais ça » à la fin de la Première Guerre Mondiale, on n’a pas fait l’Union européenne et on a eu la guerre à nouveau. »

Le 9 mai 1950, Robert Schuman propose donc d’unifier le charbon et l’acier autour de sept pays invités (l’Allemagne (pilier franco-allemand), la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Royaume-Uni), avec une volonté d’extension par la suite. Seul le Royaume-Uni refusera. « Un des moments forts de 1950 c’est qu’il y avait, au même moment, six hommes d’Etat capables de vision à long terme », ajoute Vincent Dujardin. La création de la CECA (la Communauté européenne du charbon et de l’acier) est motivée par un mélange entre des valeurs et des intérêts. D’un côté, cette paix fondamentale après les deux guerres mondiales, cette volonté de solidarité entre les Etats membres. De l’autre, des intérêts économiques autour de la production de charbon et d’acier (une gestion européenne plutôt que nationale).

On craint alors une Troisième Guerre Mondiale. Cela a motivé les six pays d’Europe de l’Ouest à s’unir Vincent Dujardin

Autre élément, et pas des moindres, Robert Schuman soumet son plan un peu plus d’un mois avant le début de la guerre de Corée (juin 1950) : « On craint alors une Troisième Guerre Mondiale. Cela a motivé les six pays d’Europe de l’Ouest à s’unir », explique l’historien.

En 1951, les six pays signent le traité de Paris, ce qui conduit à la mise en place de la CECA en 1952 : l’ancêtre de l’Union européenne est alors opérationnel.

Au fur et à mesure que le temps passe, plusieurs traités donnent naissance aux évolutions de la CECA, étendant les domaines couverts (politiques agricole, étrangère,…) jusqu’à aboutir à la version de l’Union européenne telle qu’on la connait aujourd’hui – et qui continue d’ailleurs d’évoluer, la crise sanitaire en est un bel exemple : les traités de Rome (1957), de Maastricht (1992), d’Amsterdam (1997), de Nice (2001), de Lisbonne (2007), l’Acte unique européen (1986). « Sans oublier l’élargissement de l’Union européenne au fil des années : on a commencé à six, on est arrivés à 28 pour revenir à 27 aujourd’hui », complète Vincent Dujardin.

Le drapeau européen – European Union

L’Union européenne, aujourd’hui

A chaque période son lot de (nouveaux) défis qui s’imposent à l’Union européenne. « Il y a, aujourd’hui, des défis urgents comme le climat. On voit bien que l’Union veut jouer un rôle de moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la transition énergétique. Ensuite, le 24 février dernier (NDLR : le jour de l’invasion russe en Ukraine), nous sommes passés dans un autre monde avec des défis de sécurité aux frontières de l’Union », raconte l’historien. A côté, les objectifs économiques et de garantie de paix qui ont motivé la création de l’ancêtre de l’Union restent encore bien présents.