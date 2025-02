«L’UE a été conçue pour emmerder les États-Unis»: les produits européens bientôt taxés à 25%

Donald Trump a annoncé qué les produits importés d’Europe seront «prochainement» taxés à 25%, soit autant que les produits provenant du Canada et du Mexique.

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi, à l’occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison Blanche, que les produits européens feraient l’objet « prochainement » de 25% de droits de douane. Soit le niveau auquel les produits canadiens et mexicains devraient également être taxés à partir de début avril.

Le président américain a répété ses griefs à l’encontre de l’Union européenne (UE), estimant qu' »ils n’acceptaient pas [leurs] voitures ou [leurs] produits agricoles ». « Ils profitent de nous d’une manière différente » du Canada ou du Mexique, a-t-il ajouté. Donald Trump a répété que le déficit commercial américain vis-à-vis de l’Europe était de « 300 milliards de dollars », des données que la Commission européenne conteste, l’estimant au contraire à 150 milliards d’euros (157 milliards de dollars) sur les biens uniquement, mais seulement 50 milliards une fois pris en compte l’excédent commercial américain dans les services.

« L’UE a été conçue pour emmerder les États-Unis. C’était l’objectif et ils y sont parvenus. Mais désormais je suis le président », a-t-il lancé, estimant que les pays européens pourraient être tentés par des mesures de représailles mais qu' »ils ne le feraient pas ». « Ils peuvent essayer de le faire, mais les effets ne seront jamais les mêmes, parce que nous pouvons partir. Nous sommes la corne d’abondance, ce que tout le monde veut et ils peuvent tenter des représailles, mais ça ne marchera pas », a-t-il répété. « Il suffit que nous n’achetions plus rien, et si c’est ce qui se produit, nous gagnons », a-t-il insisté.

Des droits de douanes mexicains et canadiens reportés

Concernant le Canada et le Mexique, les droits de douane annoncés début février, puis suspendus jusqu’au 4 mars, devraient finalement être effectifs à compter du 2 avril, a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick. « Ceux liés à la question du fentanyl sont suspendus pour trente jours et s’ils peuvent prouver au président qu’ils ont bien travaillé », la suspension pourrait être prolongée. Mais pour les autres sujets, « ce sera au 2 avril », a-t-il ajouté, sans préciser quels produits étaient concernés par quelle échéance.

Donald Trump avait annoncé 25% de droits de douane le 1er février contre les produits canadiens et mexicains, qui devaient être effectifs le lendemain avant de les suspendre trente jours à la suite de négociations avec les deux voisins des États-Unis.