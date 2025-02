Droits de douane de Trump: « L’UE doit être prête à défendre ce dont elle a besoin », insiste Macron

Le président français Emmanuel Macron met en garde les Européens contre les projets de droits de douane du président américain Donald Trump.

Le président français Emmanuel Macron a appelé les Européens à se tenir prêts à répondre à de possibles droits de douane de la part de Donald Trump, lors d’une interview diffusée dimanche sur la chaîne américaine CNN.

« Je pense que nous devons être prêts (…) à réagir. Mais je pense que, plus que cela, l‘UE doit être prête à défendre ce qu’elle veut et ce dont elle a besoin« , a dit M. Macron lors d’un échange enregistré jeudi et diffusé dimanche.

« Quand je me penche sur la situation, ma première question aux Etats-Unis est la suivante: quel est votre premier problème? Est-ce l’UE? Je ne pense pas. Votre premier problème, c’est la Chine », a affirmé le président français, rappelant que l’UE était « l’alliée » des Etats-Unis.

« Si vous voulez que l’Europe investisse davantage et s’engage dans la sécurité et la défense (…) je pense qu’il est dans l’intérêt des Etats-Unis de ne pas s’en prendre à l’Europe et de ne pas la menacer avec des tarifs douaniers », a-t-il poursuivi.

Le chef de l’Etat a également mis en garde contre les conséquences d’une telle mesure pour les Américains: « Si vous imposez des droits de douane sur plusieurs secteurs, cela entraînera une augmentation des prix et créera de l’inflation aux Etats-Unis ».

Le nouveau président américain Donald Trump agite depuis plusieurs semaines le spectre de guerres commerciales et a laissé entendre que l’Union européenne devrait être bientôt concernée par des droits de douane. « L’UE nous a très mal traités », a-t-il déclaré à des journalistes fin janvier.

S’il a accordé au Canada et au Mexique un sursis d’un mois, il a maintenu l’application de 10% de droits de douane additionnels sur les exportations chinoises aux Etats-Unis et a annoncé dimanche taxer, à partir de lundi, l’acier et l’aluminium importés aux Etats-Unis à hauteur de 25%.