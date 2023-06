Mort du jeune Nahel: des échauffourées aussi à Bruxelles, 64 interpellations

Des échauffourées impliquant des jeunes ont eu lieu jeudi soir à Bruxelles après des appels au rassemblement lancés via les réseaux sociaux en réponse au décès du jeune Nahel, tué mardi par un policier en France.

Dans plusieurs communes, des jeunes se rassemblent et jouent au chat et à la souris avec les forces de l’ordre », a résumé la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Une dizaine de personnes ont été interpellées.

Les tensions ont notamment eu lieu autour du quartier Anneessens, où la police s’est rendue sur place en nombre, et près de la gare du Midi.

Plusieurs feux ont été déclenchés, ce qui a nécessité la présence des pompiers, selon la porte-parole de la zone de police.

La circulation des bus et des trams a en outre été adaptée sur ordre de police, par mesure de sécurité, indique de son côté la Stib. « Je regrette et condamne toute volonté d’importer dans les quartiers de notre capitale les actes de violence urbaine qui sévissent dans plusieurs villes françaises », a pour sa part réagi le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, sur Twitter, remerciant les forces de police et les pompiers « qui ont, ce soir, rapidement restauré l’ordre public. »

En France, les autorités françaises redoutaient jeudi une « généralisation » des violences nocturnes après la mort mardi en région parisienne de Nahel, 17 ans, tué par un policier qui a été inculpé pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.

64 personnes interpellées

Au total, 64 personnes ont été interpellées lors des incidents qui ont eu lieu à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, à la suite de la mort de Nahel, 17 ans, en France. Une personne mineure a été arrêtée judiciairement pour des faits de coups et blessures envers un inspecteur de police, et 47 mineurs et 16 adultes ont été arrêtés administrativement, a indiqué vendredi matin la police locale de Bruxelles.

L’adolescent arrêté judiciairement a été relaxé vendredi matin après audition. Au cours de la journée de jeudi, des appels au rassemblement ont circulé sur les réseaux sociaux en réaction à la mort de Nahel, 17 ans.

Des jeunes se sont ainsi rassemblés dans plusieurs communes et ont commencé à jouer au chat et à la souris avec les forces de l’ordre, qui s’étaient mobilisées en grand nombre pour réprimer d’éventuelles émeutes. Les échauffourées ont eu lieu, entre autres, dans le quartier d’Anneessens et ses environs, où la présence policière était massive, ainsi qu’à la gare du Midi.

Plusieurs foyers d’incendie ont été identifiés, notamment rue d’Artois à Bruxelles et place de la Constitution à Saint-Gilles. Les pompiers se sont rendus sur place et ont pu les éteindre rapidement, dont celui d’une voiture.

La STIB a également fait dévier la circulation des bus et des trams à plusieurs endroits. L’avenue Lemonnier a été brièvement barricadée avec des trottinettes et des cartons, mais avec l’aide des riverains, elle a été rapidement dégagée.

Scènes de pillages, saccages, incendies à Paris et sa banlieue

Pillages, incendies, tirs de mortiers d’artifice, Paris et sa banlieue ont été en proie jeudi à une nouvelle nuit de violences après la mort mardi à Nanterre de Nahel, tué par un policier.

En Seine-Saint-Denis, « quasiment toutes les communes » ont été impactées, a constaté dépitée une source policière à l’AFP.

De nombreux supermarchés ont été pillés notamment à Montreuil et Epinay-sur-Seine. A Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l’entrée d’un centre commercial qui a été en partie pillé et incendié, indique une source policière.

A Pantin, une vingtaine de jeunes habillés en noir, munis de mortiers d’artifice ont tiré en l’air ou en direction de la police, a constaté un journaliste de l’AFP. Un début d’incendie s’est déclaré à la mairie de Clichy-sous-Bois.

Treize bus du dépôt de la RATP d’Aubervilliers ont été incendiés. « La protection des bâtiments publics a été la priorité », a admis cette source.

A Paris, au moins deux boutiques du centre-ville, dont l’une aux Halles, ont été vandalisées. Quatorze personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police de Paris (PP), dont certaines gares du Nord avec des objets volés.

Rue de Rivoli, une artère du centre de la capitale, 16 personnes ont été interpellées avec des sacs, des chaussures et des vêtements dérobés dans un magasin. A 2h30 vendredi, la préfecture de police a fait état de 61 interpellations uniquement dans la capitale.

En Seine-et-Marne, peu après 2h00, les forces de l’ordre étaient « très sollicitées » et ont pu « contenir les tentatives d’intrusion aux commissariats de Meaux, Villeparisis, grâce aux renforts », a assuré une source sur le terrain. Le centre social de Nemours a été détruit ainsi qu’une partie d’une école à Moissy-Cramayel.

« Les incidents ont lieu partout en France mais la situation en Ile-de-France et à Paris était extrêmement tendue, avec des forces de l’ordre ne pouvant pas tout maîtriser compte-tenu de la multiplicité des incidents », a soufflé une source policière de haut rang.

Une source du gouvernement a assuré pour sa part que les violences avaient été moindres qu’attendues, hormis à Nanterre. Dans l’entourage du ministre de l’Intérieur, on a insisté sur les « interpellations record » effectuées dans un contexte de violences urbaines où les interpellations sont difficiles à réaliser.

La cité Pablo Picasso à Nanterre, dont Nahel était originaire, a connu une troisième nuit de violences soutenues avec des voitures incendiées, des tirs de mortiers d’artifice et de grenades artisanales, a constaté une journaliste de l’AFP. Une agence bancaire du Crédit mutuel a été incendiée. A 3h00, le bilan de la soirée s’élevait à 245 interpellations à Paris et dans sa petite couronne, selon la préfecture de police.