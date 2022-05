Législatives françaises: la gauche radicale et les socialistes concluent un accord

La France insoumise (gauche radicale) et le Parti socialiste ont annoncé avoir conclu un accord pour les élections législatives françaises après être tombé d’accord sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Ce texte sera soumis à l’approbation interne des socialistes jeudi.

« Nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher (le président) Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale (RSA sous condition de travail gratuit et retraite à 65 ans) et battre l’extrême-droite« , déclarent les deux formations dans un communiqué commun.

Porté par ses près de 22% des voix et sa troisième position au premier tour de l’élection présidentielle le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon tente de former une coalition afin d’obtenir une majorité des 577 sièges à l’Assemblée nationale et d’imposer ainsi un partage du pouvoir au chef de l’État, le centriste libéral Emmanuel Macron.

Un premier accord a été trouvé dimanche soir avec le principal parti écologiste, Europe-Écologie Les Verts (EELV). Créée dans le cadre de cet accord, la « nouvelle union populaire écologique et sociale » a été rejointe mardi par le Parti communiste (PCF).

Les élections législatives françaises doivent se tenir le 12 juin.