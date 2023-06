France: plus de 900.000 manifestants à nouveau dans la rue contre la réforme des retraites

De nouvelles manifestations contre la réforme des retraites ont rassemblé près d’un million de personnes en France, mardi, selon les chiffres de la CGT.

Plus de 900.000 personnes » ont manifesté en France mardi contre la réforme des retraites selon la CGT alors que le ministère de l’Intérieur estime qu’elles étaient au nombre de 281.000.

Depuis le début du mouvement en janvier, c’est le niveau le plus bas annoncé par le syndicat dont l’estimation la plus basse remontait au 11 mars avec un million de manifestants dans le pays.

À Paris, la CGT a dénombré 300.000 manifestants tandis que la préfecture de police en avait compté 31.000.

En province les chiffres étaient également souvent au plus bas selon autorités et syndicats: 8.000 à 50.000 manifestants à Toulouse, entre 5.500 et 10.000 à Rennes, ou encore 5.000 à 10.000 à Grenoble.

En dehors de quelques actions coup de poing telles que l’intrusion au siège du comité d’organisation des JO-2024 ou une coupure d’électricité en banlieue parisienne, les perturbations sont restées très limitées, notamment dans l’éducation avec à peine plus de 5% de profs grévistes selon le ministère.

Dans les transports, la SNCF a fait circuler neuf trains sur dix en moyenne, tandis qu’un tiers des vols ont été annulés à l’aéroport d’Orly.

Le ministère de l’Intérieur avait déployé 11.000 policiers et gendarmes pour encadrer les foules, dont 4.000 dans la capitale.

Les cortèges ont été émaillés de heurts entre manifestants et forces de l’ordre, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes, mais plutôt moins que lors des dernières manifestations. Dans la capitale, du mobilier urbain a été dégradé et la préfecture avait procédé à 17 interpellations à 17H30.

Le défilé parisien est cependant passé sans accrochage devant l’Assemblée nationale, les manifestants redoublant de huées et collant à même le sol, en lettres majuscules: « Ci-gît la démocratie ». Signe de leur désillusion après les « passages en force » de l’exécutif au Parlement, malgré la tentative d’abrogation des oppositions.