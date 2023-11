Accord sur le budget 2024 de l’Union européenne

Les négociateurs du Conseil et du Parlement européen se sont accordés sur le budget 2024 de l’Union européenne, qui s’élève à près de 190 milliards d’euros, soit 1,06% de la richesse cumulée (PIB) des 27 pays de l’UE. Il prévoit notamment une augmentation de l’aide humanitaire et des moyens supplémentaires pour lutter contre l’antisémitisme.

Le montant final de 190 milliards est en ligne avec la proposition que la Commission a formulée en juin dernier et amendée depuis. Il est l’aboutissement d’une conciliation entre les co-législateurs menée depuis le 24 octobre. « Le budget adopté ce jour permettra de faire face aux conséquences immédiates de la crise au Proche-Orient grâce à des financements dans l’Union et dans le voisinage méridional et oriental, notamment pour l’aide humanitaire et les migrations », a commenté le commissaire européen au Budget, Johannes Hahn. « Mais il reste encore beaucoup à faire pour financer sans délai une série de mesures, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine », a-t-il ajouté, en référence à la révision à mi-parcours du budget 2021-2027 de l’UE, attendue pour la fin de cette année.

Un budget pluriannuel

L’accord budgétaire annuel s’inscrit dans ce budget pluriannuel. Il prévoit 189,385 milliards d’euros en engagements, et 142,630 milliards en paiements. Un montant de 360 millions d’euros a été mis en réserve pour répondre à d’éventuels besoins inattendus.

« Le budget 2024 est un exercice mené en période difficile et incertaine », a commenté le président de la commission des budgets du Parlement européen, Johan Van Overtveldt (N-VA, ECR). L’ex-ministre belge des Finances souligne l’ajout d’un financement pour lutter contre l’antisémitisme, à hauteur de 10,5 millions d’euros. « L’attaque terroriste brutale du Hamas contre Israël nous montre une fois de plus que le monde autour de notre Union ne cesse de changer. La montée de l’antisémitisme qui en résulte affecte les pays de toute l’Europe », a-t-il ajouté. L’aide humanitaire se voit aussi renforcée de 250 millions d’euros.

« NextGenerationEU«

L’accord garantit en outre plus d’argent – 85 millions d’euros – pour la recherche dans le cadre d’Horizon, un coup de pouce de 20 millions d’euros pour les jeunes agriculteurs, plus d’investissements dans les opportunités éducatives dans le cadre d’Erasmus+ (60 millions d’euros), des augmentations d’allocations budgétaires pour le voisinage et pour faire face aux conséquences de l’agression russe en Ukraine, selon le Parti populaire européen (PPE).

Ses postes les plus importants restent l’agriculture (53,7 milliards d’euros) et les aides aux régions en retard économique (47,9 milliards). Le Parlement et le Conseil disposent à présent de 14 jours pour approuver formellement cet accord. Le Conseil, qui doit trouver une majorité qualifiée, examinera les chiffres le 20 novembre, pendant que le Parlement fera le même exercice à Strasbourg.

À côté du budget, l’UE prévoit en outre une enveloppe de 113 milliards d’euros de subventions dans le cadre de son plan de relance post-covid « NextGenerationEU« .