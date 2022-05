Vacances: les Philippines assouplissent les conditions d’entrée, voici les pays où vous ne devez plus passer de test Covid

Vacances: moins de restrictions aux Philippines, voici les pays accessibles sans test Covid

A partir de ce lundi, plus besoin de passer de test PCR pour rentrer aux Philippines. Le Vif fait le point sur les pays où il est encore nécessaire.

À partir de lundi, les voyageurs qui souhaitent se rendre aux Philippines ne seront plus tenus de passer un test Covid avant leur départ. Ils devront cependant toujours montrer leur preuve de vaccination (minimum trois doses). L’assurance voyage précédemment requise ne sera plus nécessaire non-plus.

Après avoir été fermé pendant deux ans en raison du coronavirus, le pays, connu pour ses paysages, ses volcans et ses plages, n’a rouvert ses frontières aux vacanciers internationaux qu’en février de cette année. Entre le 10 février et le 25 mai, plus de 517 000 personnes ont visité les Philippines, selon le département du tourisme. La plupart d’entre eux venaient des États-Unis, suivis par la Corée du Sud, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et le Japon.

Et ailleurs?

Le Vif a fait le points sur les restrictions dans les pays du monde. Résultat: les Belges peuvent se rendre dans 22% des pays du monde sans prendre de précaution sanitaire.

Si vous n'arrivez pas à voir cette infographie réalisée par Victor Broisson (st.), cliquez ici.