Grèce, Espagne…: la carte d’identité donne accès aux pays de l’Union européenne mais pas que. Le Vif fait le point.

Le staycation, vous avez donné. Cette année, vous avez envie de partir vers des destinations plus exotiques. Vous vous imaginez au bord d’une plage bleue turquoise, un livre à la main. Mais pas de chance, votre passeport est expiré. En Belgique, les prix et les délais d’attente varient en fonction des communes. Il faut compter minimum 65 euros et environ cinq jours ouvrables pour le remplacer en procédure normale. Pas de panique, Le Vif liste les destinations de voyage accessibles uniquement avec votre carte d’identité (en cours de validité durant votre séjour).

Si vous ne voyez pas la carte, cliquez ici.

Tout d’abord, la carte d’identité donne accès aux 27 pays qui font partie de l’Union européenne, ainsi que ceux de l’espace Schengen (Norvège, Islande, Suisse). Les îles de ces territoires comme la Sardaigne, la Corse, les Açores, les Baléares, les îles Feroë, des territoires français d’Outre-mer sont également accessibles. Notez néanmoins que certaines îles reculées, comme la Polynésie française par exemple, ne sont pas accessibles avec des vols directs. Une escale dans un pays hors Union (souvent les États-Unis) peut vous obliger de disposer d’un passeport. Les Antilles néerlandaises imposent par ailleurs un passeport.

Huit autres pays européens comme l’Albanie, la Serbie ou le Monténégro sont également accessibles sans passeport. En Europe toujours, notez que depuis octobre dernier, un passeport est obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni.

Selon le SPF Affaires Etrangères, plusieurs autres pays hors Europe sont également accessibles sans passeport. Parmi eux, l’Egypte. A vous le Caire, Louxor ou encore la Vallée du Nil. Attention cependant, en plus de votre carte d’identité (qui doit encore être valable six mois après votre date d’entrée), un visa est obligatoire. Le visa autorise une entrée et un séjour de 30 jours dans les 3 mois à compter de la date de délivrance. Vous pouvez en faire la demande sur le site du gouvernement egyptien. Le visa n’est pas requis pour les séjours touristiques de moins de 15 jours dans les resorts de Sharm El Sheikh, Dahab, Nuweiba ou de Taba.

Mêmes conditions pour la Turquie, votre carte d’identité suffit mais pensez à remplir votre e-visa.

Vos principales destinations de voyage sont donc accessibles sans passeport. En effet, selon Florence Bruyère, porte-parole de Tui, l’Espagne, les îles grecques, la Turquie, l’Egypte et la Tunisie constituent les destinations les plus prisées pour la saison d’été. « D’autant plus que sept voyageurs sur dix retournent en all in, comme avant la crise Covid. » En Tunisie par exemple, la carte d’identité n’est valable qu’en cas de voyage organisé avec une combinaison vol, hôtel.

Validité des documents

Attention à bien vérifier la validité de vos documents de voyage. Pour les destinations en dehors de l’Union européenne, si un document d’identité arrive à échéance avant la date de retour mentionnée sur le billet d’avion, il y a de fortes chances que l’embarquement ou l’accès au territoire soit refusé.