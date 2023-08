Alerte au typhon: la Chine et le Japon durement touchés

Les deux pays d’Asie évacuent leurs citoyens, alors que plusieurs d’entre eux ont déjà perdu la vie avec le passage de typhons.

Alerte au typhon. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Pékin et ses environs depuis samedi ont fait au moins 11 morts et 27 disparus, selon un bilan revu à la hausse mardi par la télévision publique CCTV. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l’équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet, soit 170,9 millimètres d’eau.

Ces précipitations sont entraînées par le typhon Doksuri. Le cours d’eau Dashihe, en banlieue de Pékin, a été placé dimanche au niveau le plus élevé de l’alerte inondation par les autorités. La capitale avait été placée en alerte rouge dès samedi soir et il était conseillé aux habitants de « ne sortir que si nécessaire ».

La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. Début juillet, Pékin et sa région avaient battu des records de températures avec localement plus de 40°C. Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines accroît leur ampleur et/ou leur fréquence, selon les experts.

Au Japon, autre typhon mais même galère

Le typhon Khanun s’approchait mardi des îles d’Okinawa (sud du Japon), provoquant l’annulation de centaines de vols et un appel à des centaines de milliers d’habitants à évacuer leur domicile pour se mettre à l’abri.

Plusieurs villes d’Okinawa ont émis mardi matin des ordres d’évacuation non contraignants, tandis que le typhon, qui balayait l’océan Pacifique accompagné de vents d’une vitesse maximale de 162 km/h, devait s’abattre sur le département dans la soirée.

Les autorités locales ont exhorté les habitants vulnérables à se réfugier dans des endroits plus sûrs que leur domicile en prévision des vents violents et des fortes pluies. « Beaucoup de gens restent chez eux parce que leur maison est construite en béton », a déclaré à l’AFP un responsable de la gestion des catastrophes du département d’Okinawa. « Mais nous demandons aux personnes qui vivent seules ou dans des maisons en bois dans des zones à faible altitude d’envisager de se mettre à l’abri avant que le typhon ne s’aggrave« .

Plus de 500 vols au départ ou à destination d’Okinawa ont été annulés mardi, et les services locaux de ferry et de bus ont été suspendus en prévision du typhon, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. Les compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways (ANA) ont annoncé que plus de 74.000 passagers au total devraient être affectés par les annulations de vols mardi et mercredi.