Les 10 derniers jours de juillet ont été les plus pluvieux depuis (au moins) 1971

Il n’a jamais autant plu en Belgique pour une fin juillet, du moins pas depuis plus de 50 ans. Explications en infographies.

Sinon, le beau temps, c’est pour quand ? Apparemment pas pour début août, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), qui annoncent de la pluie pour toute la semaine à venir (youpie). Histoire de rester dans la même ambiance humide que la fin du mois de juillet. Très humide, même : selon nos infographies (ci-dessous), établies sur base des données de l’IRM de ces 52 dernières années, il a plu 74 millimètres par mètre carré en moyenne ces dix derniers jours, soit 48 millimètres de plus que la moyenne habituelle sur cette même période.

Ce qui en fait la décade la plus pluvieuse depuis 1971, au moins. Il faut remonter à 1993 pour s’approcher d’une telle quantité de flotte (66,8 millimètres). A titre de comparaison, l’été dernier durant la même période, seuls… 2 millimètres étaient tombés du ciel belge.

Par ailleurs, l’IRM vient de déclencher un code jaune pour toutes les provinces wallonnes, Bruxelles, le Limbourg et le Brabant flamand, dès lundi après-midi. Moment à partir duquel une zone active de précipitations atteindra notre pays par l’ouest et le sud-ouest, pour quitter à nouveau nos régions mardi matin par l’est et le sud-est. L’avertissement s’applique à partir de lundi après-midi vers 13h ou 14h jusqu’à mardi matin.