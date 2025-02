Le golfe du Mexique devient le golfe d’Amérique sur Google Maps, selon le désir de Trump

Le golfe du Mexique a disparu sur Google Maps pour les utilisateurs américains, au profit de « golfe d’Amérique ».

Donald Trump s’est félicité lundi que Google Maps ait changé le nom du golfe du Mexique, désormais rebaptisé « golfe d’Amérique », suivant l’un des décrets qu’il a signés juste après son retour à la Maison Blanche fin janvier.

Le service de cartographie ultra dominant affiche désormais « Golfe d’Amérique », au sud-est des Etats-Unis, sur la mer encadrée par la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique et Cuba, pour les usagers situés aux Etats-Unis.

Les utilisateurs basés au Mexique ont eux conservé le « Golfo de México« , conformément à la volonté du gouvernement mexicain.

Et les personnes situées dans d’autres pays, en Colombie par exemple, voient les deux noms – « Golfe du Mexique (Golfe d’Amérique) » – comme c’est le cas pour les lieux contestés.

« GULF OF AMERICA! », s’est exclamé Donald Trump sur son réseau social Truth Social, avec une photo de la carte modifiée de Google Maps et un lien renvoyant vers sa proclamation de dimanche, faisant du 9 février la « journée du Golfe d’Amérique ».

Le compte officiel de la Maison Blanche sur X a de son côté publié le message suivant: « GULF OF AMERICA on @GoogleMaps ».

Google avait expliqué fin janvier que les changements de nom étaient appliqués suivant les sources gouvernementales officielles, en l’occurrence le Geographic Names Information System (GNIS) aux Etats-Unis.

Sur l’application concurrente d’Apple, « Maps », le nom est resté « Golfe du Mexique ».

Le président a qualifié le golfe de « partie indélébile de l’Amérique » quelques heures après son retour à la Maison Blanche le 20 janvier.

Il le juge essentiel à la production pétrolière et à la pêche aux Etats-Unis et le considère comme la « destination préférée des Américains pour le tourisme et les activités de loisirs ».

La nouvelle appellation a suscité des préoccupations diplomatiques de la part du Mexique et d’autres pays.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait même proposé de baptiser les Etats-Unis l' »Amérique mexicaine », en référence à une carte du XVIIe siècle sur laquelle une bonne partie de la région nord-américaine apparaît sous ce nom.

Donald Trump avait aussi dit vouloir redonner au Denali, plus haut pic d’Amérique du Nord situé en Alaska (6190 m), son ancien nom de Mont McKinley, modifié en 2015 par le président Barack Obama selon le souhait des populations autochtones.

Ce nom n’a pour l’instant pas changé.