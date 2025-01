Le Golfe du Mexique deviendra le Golfe d’Amérique, annonce Google

Sur Google Maps aux Etats-Unis, le Golfe du Mexique deviendra bientôt le Golfe d’Amérique, conformément à la décision de l’administration Trump.

Google se conformera à la décision de l’administration Trump de renommer le Golfe du Mexique en Golfe d’Amérique, dès que ce changement sera officialisé. C’est ce qu’a fait savoir le géant américain sur X (anciennement Twitter). Les deux noms seront par contre conservés pour les autres pays, a-t-il précisé.

Parmi les nombreux décrets signés par le président américain Donald Trump lors de la première semaine de son second mandat à la Maison Blanche, l’un d’eux précise deux changements de nom sur les cartes officielles américaines et les documents fédéraux: le Golfe du Mexique renommé Golfe d’Amérique, et la montagne Denali, en Alaska, rebaptisée Mount McKinley, comme c’était le cas jusqu’en 2015 avant un changement établi par l’administration Obama.

Google a indiqué qu’elle suivra les directives de l’administration américaine dès que ces changements seront officiels. « Nous avons l’habitude d’appliquer les changements de nom dès qu’ils sont officiellement adaptés dans les sources gouvernementales officielles », a expliqué l’entreprise de Mountain View sur X. Le Golfe de Mexique deviendra donc Golfe d’Amérique pour les utilisateurs américains de Google Maps, tandis que le Mexique continuera à voir le Golfe du Mexique. Les autres pays du monde pourront lire les deux noms. Le Golfe du Mexique est ainsi nommé depuis le XVIe siècle. Il longe le sud des États-Unis, depuis la Floride jusqu’au Texas, ainsi que le Mexique et l’île de Cuba.

Google Maps est l’un des outils de cartographie les plus utilisés dans le monde, avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, selon les derniers chiffres publiés par Google en 2023.