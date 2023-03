Possible inculpation de Donald Trump et appel à la manifestation: « Une logique de complotisme qui s’est aggravée avec les années »

Sur son réseau social Truth Social, l’ancien président des Etats-Unis a affirmé qu’il allait être arrêté ce mardi dans une affaire impliquant un paiement pour acheter le silence d’une actrice porno. En réponse à cette possible arrestation, il appelle ses partisans à manifester. Que cherche à faire Donald Trump ? Inconscience ou stratégie ? Réponse en quatre questions avec Tanguy Struye, professeur de sciences politiques internationales à l’UCLouvain.

«Manifestez, reprenez notre nation!» Les mots de Donald Trump sur son réseau social samedi dernier font grand bruit outre-Atlantique. Mais si ce post de l’ancien président américain fait inévitablement penser à la sombre journée du 6 janvier 2021, lors de l’assaut du Capitole, c’est bien pour une autre affaire qu’il exhorte ses partisans à sortir dans la rue.

D’après lui, « le candidat du parti républicain et ancien président des Etats-Unis d’Amérique va être arrêté mardi. » Parlant de lui à la troisième personne, Donald Trump annonce son arrestation dans le cadre de l’affaire « Stormy Daniels », dans laquelle cette dernière, actrice pornographique, aurait reçu de l’argent de l’ancien président en 2016, en échange de son silence concernant une relation extraconjugale entre les deux. Une accusation que Trump a toujours niée.

Le magnat de l’immobilier met donc le feu aux poudres en envoyant ses partisans à manifester. Qu’a-t-il à gagner ? Analyse avec Tanguy Struye.

En appelant ses partisans à manifester, Donald Trump a-t-il une stratégie en tête ?

« C’est un démagogue. C’est quelqu’un qui ne croit plus dans l’Etat vu qu’il veut s’attaquer au deep state’ (Des organisations telles que l’armée, la police ou les groupes politiques qui travailleraient secrètement pour protéger des intérêts particuliers et gouverner un pays sans être élues, selon la définition officielle). En reprenant les premières déclarations de sa campagne, il veut éliminer toutes les personnes qui sont au département de la Défense, au département d’État et dans les services de renseignement. Il est donc dans une logique de complotisme, qui s’est aggravée avec les années, qui partirait du principe que ce ‘deep state’ le poursuit. C’est pour cela qu’il appelle ses supporters à manifester. »

A-t-il encore autant de partisans que pendant son mandat ? Peut-il espérer un engouement à cet appel ?

« Il les a toujours mis en valeur et ne les a jamais vraiment condamnés. Il espère donc une réaction de leur part. Il y a déjà une manifestation organisée par des soutiens républicains mais ils ont annoncé que cela restera pacifique. Pour le reste, c’est l’inconnu. Mais il reste très populaire. Il est toujours le candidat numéro un dans les sondages. Il faut cependant prendre en compte que Ron DeSantis ne s’est pas encore présenté. A ce jour, ce dernier oscille autour des 30% d’intention de vote au niveau des primaires républicaines sans s’être encore présenté comme candidat, contre environ 40% pour Donald Trump. Il reste donc populaire mais il a perdu beaucoup de sa popularité. »

Un remake de l’assaut du Capitole serait possible ?

« Qu’il y ait des actes violents est tout à fait probable. Vu qu’il a appelé tous ses partisans à manifester, parmi ceux-ci, il y a quand même toute l’extrême droite. Aujourd’hui, le mouvement ‘Alt-right’ n’a pas peur de prendre les armes et est prêt à commettre des actes terroristes. Cela veut dire qu’une partie de ces gens pourraient clairement être violents. La question est de savoir s’ils seront capables de se mobiliser. Il ne faut pas oublier que depuis 2021, les services de renseignement les surveillent et beaucoup ont été arrêtés. »

Que cherche donc à faire Trump avec son appel à manifester ?

« Son objectif, c’est toujours la victimisation. Et ça marche très bien au niveau de la base dont il a besoin pour gagner les primaires. C’est une façon donc de mobiliser cette base en se plaçant en victime qui n’a rien fait de mal. Il joue là-dessus. Le fait qu’il soit poursuivi est tout à fait logique puisqu’il avait utilisé de l’argent (130.000 dollars) pour faire taire le témoignage d’une actrice pornographique. Après, est-ce qu’il sera condamné ? C’est encore autre chose. Mais une poursuite judiciaire est tout à fait cohérente, sachant que c’est potentiellement la première d’une longue série. Il y a encore des procès potentiels en Géorgie, lorsqu’il s’est mêlé des résultats électoraux en les influençant au moment des élections présidentielles en 2020. »

L’année 2023 pourrait donc être mouvementée pour Donald Trump, selon l’expert. Mais l’ancien président américain a déjà annoncé qu’indépendamment des poursuites judiciaires, cela ne changera rien au fait qu’il se présentera à la prochaine élection présidentielle en 2024.