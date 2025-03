Les Etats-Unis se dotent d’une réserve de bitcoins: «Une sorte de Fort Knox numérique»

Par décret, les Etats-Unis possède désormais une «réserve stratégique de bitcoins». Il s’agit là d’un message de soutien fort à l’industrie des cryptomonnaies, pourtant très critiquées pour son côté spéculatif et «inutile».

Donald Trump a signé, jeudi, un décret pour l’établissement d’une « réserve stratégique de bitcoins« , une importante marque de soutien à l’industrie des cryptomonnaies, qui a généreusement contribué au financement de sa dernière campagne présidentielle. Cette réserve sera « une sorte de Fort Knox numérique« , a annoncé le conseiller à l’intelligence artificielle (IA) et aux cryptomonnaies de la Maison Blanche, David Sacks, sur les réseaux sociaux.

Aux Etats-Unis, Fort Knox est l’endroit où le gouvernement américain stocke ses réserves d’or, valeur refuge par excellence. Concrètement, les Etats-Unis possèdent déjà quelque 200.000 bitcoins, selon David Sacks, ce qui représente une valeur d’environ 17,5 milliards de dollars au cours actuel. Ces avoirs sont issus de saisies judiciaires et n’ont pas été achetés par le gouvernement américain. Ces actifs vont être transférés dans cette réserve stratégique, où ils seront stockés pour une durée illimitée.

Plongée du bitcoin depuis l’annonce

Le cours du bitcoin a perdu jusqu’à 5,7% après cette annonce, le marché se montrant déçu qu’aucune politique d’achats publics de cryptomonnaies ne soit prévue. Vers 1h GMT (2h heure belge), le bitcoin est descendu jusqu’à 84.707 dollars. Il s’affichait encore en recul de 3% vers 1h30 GMT.

Dans une vidéo filmée dans le Bureau ovale de la Maison Blanche durant laquelle Donald Trump a signé le décret, David Sacks explique qu’aucun de ces bitcoins ne sera vendu.

Donald Trump avait déjà évoqué la création de cette réserve durant sa campagne, puis dimanche dernier, dans un message publié sur son réseau Truth Social. Ce fonds public constitue un message fort à destination de l’industrie des cryptomonnaies, mais beaucoup plus largement des marchés financiers tout entiers. Il apporte une crédibilité supplémentaire à cet actif régulièrement critiqué pour son caractère spéculatif et son manque d’utilité, notamment pour échanges et transactions.