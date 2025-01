La subjective taxation des cryptomonnaies en Belgique: 3 cas de figure existent

La Belgique se distingue dans sa taxation des cryptomonnaies, dont le modèle diffère des autres pays européens.

Comment les pays taxent-ils les cryptomonnaies? La question, relativement neuve dans l’agenda politique, débouche souvent sur des réponses très divergentes. La plateforme de comparaison de produits financiers HelloSafe s’est attaquée à un recensement mondial de la taxation des cryptomonnaies. Avec des résultats pour le moins hétérogènes. «Entre exonérations totales, taxation progressive et interdictions strictes, ces disparités reflètent à la fois des stratégies économiques et des enjeux de souveraineté», note le comparateur.

L’étude publiée ce mardi tente de décrypter les cadres fiscaux en place pour éclairer les investisseurs et les décideurs sur les défis liés à la taxation des plus-values en cryptomonnaie, à l’échelle globale.

Taxation des cryptomonnaies en Europe: la grande diversité

La taxation des plus-values en cryptomonnaie en Europe révèle une grande diversité de politiques fiscales, selon HelloSafe. «Certains pays, comme Malte, Chypre ou encore l’Estonie se distinguent par une absence totale d’imposition, ce qui peut favoriser l’attractivité pour les investisseurs en cryptomonnaies. D’autres, comme l’Allemagne ou le Danemark, appliquent des taux élevés pouvant dépasser 50%, bien que l’Allemagne propose des exonérations intéressantes, comme pour les cryptomonnaies détenues plus d’un an.»

Entre ces extrêmes, plusieurs pays adoptent des taux fixes modérés (France à 30%, Bulgarie à 10%) ou progressifs selon le montant des gains (Espagne de 19 à 28%). «Les exonérations dépendent souvent de la durée de détention ou de seuils annuels spécifiques. Ainsi, le paysage fiscal européen illustre un équilibre complexe entre la régulation des plus-values et l’incitation à l’investissement.»

La Belgique taxe les cryptomonnaies à hauteur de 33% pour les profils dits «spéculateurs», à 50% pour les traders professionnels, et exonère les profils dont l’investissement est considéré comme relevant d’une gestion «normale» du patrimoine privé. Reste à savoir comment l’administration fiscale parvient à délimiter ces trois cas de figure…

Amérique du Nord: progressivité en fonction des revenus

Visitez HelloSafe Belgique pour plus d’outils.

En Amérique du Nord, la taxation des cryptos au Canada et aux Etats-Unis reflète des approches progressives liées aux revenus, remarque HelloSafe. Au Canada, elle varie entre 15% et 50% selon le revenu imposable et les provinces, tandis qu’aux Etats-Unis, elle oscille entre 15% et 20%. «Ces systèmes démontrent une volonté de réguler les gains tout en maintenant une certaine flexibilité fiscale.» L’arrivée de Trump au pouvoir pourrait là aussi tout bouleverser dans un futur proche…