La justice new-yorkaise repousse l’éventuelle inculpation pénale de Trump

La justice new-yorkaise a repoussé, peut-être jusqu’à la semaine prochaine, l’éventuelle inculpation pénale de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, rapportent mercredi plusieurs médias.

Le milliardaire républicain de 76 ans, qui rêve de « regagner » la Maison Blanche en novembre 2024, doit répondre devant la justice de l’État de New York d’une affaire de paiement de 130.000 dollars (un peu moins de 120.000 euros), juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016, à une actrice de films X, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison.

La justice new-yorkaise cherche à déterminer s’il est coupable de fausses déclarations, une infraction, ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l’argent à cette femme, de son vrai nom Stephanie Clifford.

Mercredi matin, des médias américains, qui font le siège du palais de justice de Manhattan, spéculaient sur l’hypothèse qu’un grand jury (un panel de citoyens aux larges pouvoirs d’enquête qui travaille avec le procureur Bragg) vote une inculpation dans l’après-midi.

Mais à en croire le New York Times et le média en ligne Insider, qui s’appuient sur deux sources judiciaires, la réunion du grand jury ce mercredi a été annulée. Insider avance que ce panel ne votera pas avant la fin de la semaine, même s’il devait se réunir jeudi. Le grand jury siège les lundis, mercredis et jeudis. Interrogée par l’AFP, une porte-parole du procureur a refusé de « confirmer ou de commenter les questions liées au grand jury ».

Et même inculpé, Donald Trump ne serait pas « arrêté » dans l’immédiat. Il faudrait attendre plusieurs jours pour qu’il comparaisse à Manhattan. Donald Trump, cerné par plusieurs dossiers judiciaires, assure, lui, n’avoir commis « aucun délit » et être victime d’une « chasse aux sorcières » menée par les démocrates.