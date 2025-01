Investiture de Donald Trump: suivez toutes les étapes de la cérémonie

Donald Trump devient le 47e président des Etats-Unis ce lundi 20 janvier. Voici les éléments marquants à retenir de son investiture à Washington.

Il a promis d’agir « à une vitesse et avec une force sans précédent » pour mettre fin au « déclin » de l’Amérique: Donald Trump, au sommet de sa puissance politique, devient lundi 47e président des Etats-Unis lors d’une journée d’investiture.

Il a fait sa première apparition un peu avant 9h00 locale, dans le froid tranchant d’une matinée d’hiver ensoleillée. Vêtu d’un long manteau, arborant une cravate rouge, il est arrivé en compagnie de son épouse Melania, coiffée d’un chapeau sombre à bandeau blanc, dans une église toute proche de la Maison Blanche, pour un service religieux qui lance véritablement la journée d’investiture.

A midi, heure de Washington (18h00 heure belge), le 47e président de la première puissance mondiale débutera son second mandat, succédant à Joe Biden. Il deviendra aussi, à 78 ans, le chef d’Etat américain le plus âgé jamais investi, après un premier passage à la Maison Blanche entre 2017 et 2021.

Il jurera de protéger la Constitution sous la coupole du Capitole, là même où le 6 janvier 2021, ses partisans avaient tenté d’empêcher le Congrès de certifier la victoire de son rival démocrate. La cérémonie se déroule habituellement à l’extérieur, mais le protocole a été chamboulé à cause des températures glaciales.

Dès lundi, le républicain a annoncé un déferlement de décrets, notamment pour endiguer ce qu’il qualifie d' »invasion » de migrants sans papiers.

Investiture de Donald Trump: la cérémonie religieuse, première étape

Donald Trump et son épouse Melania sont arrivés lundi matin dans l’église St John, juste en face de la Maison Blanche, pour un service religieux, première étape de la journée d’investiture à Washington.

Donald Trump avait été vivement critiqué en 2020 pour avoir posé en photo devant cette même église après avoir dégagé par la force des militants du mouvement Black Lives Matter. Après cette cérémonie religieuse, les Trump doivent se rendre à la Maison Blanche où le couple Biden, sur le départ, doit les accueillir pour un thé.