Un parterre de personnalités étrangères d’extrême droite, haute sécurité… Tout ce qu’il faut savoir sur l’investiture de Donald Trump

Huit ans après sa première investiture, Donald Trump deviendra lundi le 47e président des Etats-Unis à l’issue d’une cérémonie d’investiture un peu spéciale.

C’est à midi ce lundi à Washington (18h heure belge) que Donald Trump prêtera le serment de 47e président des États-Unis, et le premier à avoir été condamné au pénal. Un retour d’autant plus frappant que le milliardaire apparaissait infréquentable au terme de son premier mandat à la Maison Blanche (2017-2021), quand sa défaite électorale a dégénéré en un assaut de ses partisans sur le Capitole. L’investiture de Trump signe l’acmé de quatre jours de festivités à Washington mais chamboulées par un froid polaire: c’est à l’intérieur du Capitole, et non à l’extérieur, qu’il prêtera serment.

Voici le déroulement de cette cérémonie institutionnelle et très chorégraphiée, en présence de multimilliardaires de la tech et de personnalités étrangères d’extrême droite.

Serment au Capitole

Dans la matinée, Joe et Jill Biden vont accueillir Donald et Melania Trump à la Maison Blanche pour un thé avant de se rendre ensemble au Capitole.

Donald Trump doit prêter serment à midi avant de prononcer son discours d’investiture. Le froid polaire prévu (entre -12° C et -4°C) l’a toutefois contraint à déplacer la cérémonie, qui se tient habituellement sur les marches du Capitole, vers l’intérieur du Congrès, sous sa rotonde. C’est là que des partisans trumpistes étaient entrés de force le 6 janvier 2021 lors de la certification de la victoire de Joe Biden.

Le 46e président sortant et sa vice-présidente Kamala Harris feront ensuite leurs adieux, et le couple Biden s’envolera dans l’après-midi vers la Californie.

Festivités

Exceptionnellement, l’investiture de Donald Trump, et celle de son futur vice-président J.D. Vance, sera retransmise à la Capital One Arena, grande salle de 20.000 places à Washington. Celui qui sera le 47e président a promis qu’il « rejoindrai(t) le public après (sa) prestation de serment ». De 200.000 à 250.000 curieux étaient initialement attendus à la cérémonie de passation de pouvoir avec Joe Biden. Mais ils seront sans doute moins nombreux vu les avertissements lancés, jusque dans les rangs du président élu de 78 ans, à ne pas venir défier la vague de froid polaire annoncée par la météoQuelque 220.000 billets avaient déjà été distribués pour des spectateurs massés sur le National Mall, immense esplanade entre le Capitole et l’obélisque du Washington Monument.

Le nouveau président est attendu lundi soir à trois galas et une dizaine d’autres fêtes sont prévues en ville. Enfin, une cérémonie mardi à la cathédrale de Washington doit boucler ces festivités.

Haute sécurité

Après deux tentatives d’assassinat contre le candidat Trump, Washington est sous très haute sécurité.

Quelque 25.000 policiers et militaires mobilisés, 48 kilomètres de barrières érigées, snipers sur les toits et drones dans le ciel: le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités, déploie un dispositif « un peu plus solide » que par le passé, en raison d' »un environnement plus menaçant ».

Invités: parterre d’extrême-droite et multimilliardaires de la tech

Donald Trump a mis sa patte à sa cérémonie d’investiture: il a invité les multimilliardaires de la tech. Outre Elon Musk, l’homme le plus riche du monde et soutien financier et politique, sont attendus le patron d’Amazon, Jeff Bezos, de Meta, Mark Zuckerberg, d’Apple, Tim Cook. Shou Chew, le patron de TikTok, sera là lui aussi, déjà reconnaissant envers le nouveau président qu’il suspende une législation qui le gêne.

Joe et Jill Biden, ainsi que tous les anciens présidents — Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama — et leurs épouses, sauf Michelle Obama, seront bien entendu là.

Donald Trump a dérogé à la tradition en invitant plusieurs dirigeants étrangers, comme le président chinois Xi Jinping, qui se fera représenter. Les invités sont pour la plupart issus de courants autoritaires ou d’extrême-droite, comme le président argentin Javier Milei ou la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken (membre de la délégation du parti européen d’extrême-droite PfE) et l’eurodéputée N-VA Assita Kanko (membre de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les États-Unis) y seront également.

Des hommes et femmes politiques de l’extrême droite en Europe ont annoncé leur présence: les Français Marion Maréchal et Eric Zemmour, le Britannique Nigel Farage et un dirigeant de l’AfD allemande, Tino Chrupalla.

Enfin, juste après l’investiture, une réunion du groupe « Quad » est prévue entre les chefs de la diplomatie du Japon, d’Inde, d’Australie et probablement le futur secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio.

Lire aussi | Investiture de Donald Trump: comment Giorgia Meloni est devenue la meilleure amie européenne du président

Sur scène, les Village People

Après une apparition au meeting de dimanche, le groupe de légende Village People sera aussi à un gala lundi: leur célébrissime tube disco « Y.M.C.A. » (1978) a été incontournable lors de la campagne Trump.

La chanteuse country Carrie Underwood et le ténor Christopher Macchio participeront à la cérémonie d’investiture. La première doit interpréter le morceau patriotique « America The Beautiful », le second l’hymne américain.