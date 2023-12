Donald Trump jugé inéligible dans 2 Etats: « Il n’est pas apte à la fonction de président »

L’ancien président américain Donald Trump, candidat aux primaires républicaines pour le prochain scrutin 2024, est jugé inéligible à la présidence dans l’Etat du Maine, ressort-il d’une décision écrite de la secrétaire de cet Etat, Shenna Bellows (démocrate).

Mme Bellows justifie sa décision par le rôle que l’ancien président républicain Donald Trump a tenu dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021. « Il n’est pas apte à la fonction de président » au titre du 14e amendement de la Constitution, qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s’étant livrées à des actes d' »insurrection », a déclaré dans un document officiel Shenna Bellows, secrétaire de cet Etat au nord-est des USA, chargée de l’organisation des élections.

« Je n’arrive pas à cette conclusion à la légère« , a-t-elle confié dans ce document, estimant que l’assaut du Capitole, siège du Congrès américain, a été commis « sur ordre, en toute connaissance et avec le soutien du président sortant ».

La décision sera « suspendue » en cas de contestation judiciaire, a-t-elle précisé. Ce qui devrait être le cas, le porte-parole de Donald Trump ayant annoncé, dans la foulée, la volonté de l’homme d’affaires de contester en justice la décision. Cette dernière pourrait faire l’objet d’un recours final devant la Cour suprême des Etats-Unis.

Les lourdes conséquences de cette inéligibilité pour Donald Trump

L‘ancien président républicain a rapidement condamné une décision prise selon lui par « une gauchiste radicale », « ardente partisane » de Joe Biden, l’actuel président et prochain candidat démocrate, sauf surprise, à l’élection de 2024. « Nous assistons en direct à une tentative de vol d’une élection et à la privation du droit de vote de l’électeur américain », a encore dénoncé Donald Trump via son équipe de campagne.

Le milliardaire républicain avait remporté en 2020 l’un des grands électeurs (chargés d’élire le président et le vice-président américain) du Maine, et la décision de Shenna Bellows, si elle est effectivement appliquée, serait donc porteuse de lourdes conséquences en cas de présidentielle serrée.