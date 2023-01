Le Maroc rejette « l’ingérence » des députés européens

Demonstration this Wednesday, October 2, 2019 in front of the Parliament in Rabat, in support of the defendants in the Hajar Raissouni case. The 28-year-old journalist was sentenced last Monday to one year in prison for an abortion and sexual relations outside marriage, her doctor has two years in prison. Manifestation ce mercredi 2 octobre 2019 devant le Parlement a Rabat, en soutien aux inculpes dans l'affaire Hajar Raissouni. La journaliste de 28 ans a ete condamnee lundi dernier a un an de prison ferme pour un avortement et relations sexuelles hors mariage, son medecin lui a deux ans de prison ferme. (Photo by Seif KOUSMATE / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

© Belga Image